민주당 호남발전특위, 광주상공회의소와 지역 현안 간담회

더불어민주당 호남발전특별위원회는 20일 광주상공회의소에서 지역 현안 논의를 위한 간담회를 개최했다.

더불어민주당 호남발전특별위원회는 20일 광주상공회의소에서 지역 현안 논의를 위한 간담회를 개최했다.간담회에는 이병훈 호남발전특위 수석부위원장, 한상원 광주상공회의소 회장과 호남발전특위 위원, 상공회의소 관계자 등이 참석했다.이들은 지역 기업인들의 생생한 현장 목소리를 듣고 지역 경제 활성화를 위한 구체적인 방안을 모색했다.또 광주상공회의소가 제안한 ▲광주 군공항 이전사업 정부 재정으로 추진 ▲광주 AX 실증밸리 조성사업(AI 2단계) 국비 비율 상향 ▲호남선 KTX 증편 및 차량배정 개선 ▲한국에너지공대 출연금 거버넌스 개선 ▲지역 특성을 고려한 제2차 공공기관 지방 이전 ▲광주-대구 달빛철도 예타면제 및 조기 착공 ▲국립현대미술관 광주 유치 ▲국회광주도서관 유치 ▲대한민국역사박물관 광주관 유치 등을 논의했다.한상원 광주상공회의소 회장은 "광주는 해결해야 할 주요 현안들이 산적해 있다"며 "특히 광주 군공항 이전은 지역의 숙원 사업으로 기부대양여 방식이 아닌 국가 재정 사업으로 전환해 정부가 직접 추진해주길 바란다"고 요청했다.이에 대해 이병훈 호남발전특위 수석부위원장은 "오늘 간담회에서 다룬 광주지역 주요 현안들은 더 이상 미룰 수 없는 과제로, 정부 재정 지원을 통해 실질적인 진전을 이뤄내야 한다"며 "현장의 문제를 정책으로, 정책을 실행으로 연결될 수 있도록 세심히 살피겠다"고 말했다.