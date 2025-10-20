[홍성] "K-POP이 지역문화 관광의 새로운 동기가 돼야 한다"

큰사진보기 ▲충남도의회는 20일 오후 개최된 ‘K-POP과 지역문화산업의 성장 전략 마련’을 위한 의정토론회에서 “K-POP이 지역문화 관광의 새로운 동기가 돼야 한다”는 목소리가 나왔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

K-POP이 전 세계적 인기를 누리며 한류의 선봉에 서 있는 가운데, "K-POP이 지역문화 관광의 새로운 동기가 돼야 한다"는 목소리가 나왔다.충남도의회는 20일 오후 개최된 'K-POP과 지역문화산업의 성장 전략 마련'을 위한 의정토론회에서 "충남은 현대적 음악 역량을 결합할 수 있는 여건을 갖추고 있다"며 이같이 말했다.충남도의회 이종화 의원의 진행으로 열린 이날 토론회에서는 청운대 여병창, 최인호 교수가 발제했으며 6명이 토론자로 나섰다.여병창 교수는 이날 발제를 통해 K-POP의 역사 문화적 배경을 동이와 백제악에서 비롯됐다고 설명했다.동이는 술, 노래, 춤을 생활화한 집단으로 백제는 독창적이고 세련된 음악 문화를 형성해 지금까지 이어온 것이라고 강조했다.그러면서 "고대 백제악과 현대 K-POP은 공통성은 가무일체의 종합예술 전통"이라면서 "앞으로 전통과 현대를 잇는 연구를 통해 한국 대중문화의 뿌리와 날개에 대한 이해가 확산"되기를 기대했다.청운대 최인호 교수는 'K-POP을 활용한 지역문화관광 활성화'라는 제목의 발제에서 "K-POP은 세계 청소년 문화의 언어로 확산되고 있다"며 "홍성군은 한국 K-POP고등학교 등 한류 인프라를 보유하고 있다"며 한류 관광의 수도권 편중을 지적했다.따라서, K-POP은 홍성한우, 광천김, 전통시장, 홍주의병 등 풍부한 지역 문화자원을 보유한 홍성군의 지역문화와 융합 발전시켜야 한다고 강조했다.특히, 토론자로 나선 공주대 도경록 교수는 "우리 문화 콘텐츠에 대한 세계인의 폭발적인 관심은 지역문화 산업에서 다시없을 성장의 기회"라면서 "지역문화콘텐츠의 확산을 위해 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 지역문화 산업이 육성돼야 한다"고 주장했다.또한, 아이돌 그룹인 오마이걸의 음반·음악 총괄 프로듀서를 맡았던 한서대 뮤직프로덕션학과 문정규 학과장은 "K-POP 열성팬이 곧 관광객이자 문화전파자"라며 "충남처럼 지역에 특화된 한류 거점이 있다는 것은 큰 강점"이라면서 "(K-POP과 지역문화 발전을 위한) 지역 거버넌스 구성안은 매우 실질적이고 현장 친화적인 접근"이라고 말했다.특히, 한국 K-POP고등학교 변승기 교장은 "(K-POP을 통한 지역문화 발전을 위해서는) 지역 행사 시 한국 K-POP고와 연계하고, K-POP 중학교를 신설해야 한다"면서 "또한, 외국인 학생을 유치하면 외국인 관광객이 증가할 것"이라고 제안했다.(사)한국음악협회 예산군지부 오현주 지부장은 K-POP의 지속 가능한 발전을 위해서는 "현대성만이 아니라 우리 민족의 예술혼이 담긴 고대적 뿌리에 대한 심층적 이해가 필수적"이라며 "이를 현대적으로 재해석해 콘텐츠화하는 예술 경영적 노력이 반드시 동반되어야 한다"고 말했다.이외에도 충남연구원 김경태 연구위원은 이날 토론회에 대해 홍성군을 중심으로 K-POP을 활용한 지역문화 관광의 가능성을 제시하고 있다고 평가했다.김 위원은 "한류 관광의 수도권 집중을 완화하고, 지역이 보유한 KPOP 교육 인프라를 중심으로 콘텐츠 관광의 실현 가능성을 탐색한 점은 매우 의미 있다"면서 "K-POP은 열성팬의 참여문화와 연계될 때 지역 브랜드를 강화"하고 "지역경제의 지속가능한 성장 동력이 될 수 있다"고 강조했다.마지막으로 충남도 조정림 팀장은 "충남도와 시군이 협업을 통해 정책수립·재정지원 강화, 고등·대학교가 전문적인 인력 양성"과 "K-POP 창작자·문화 콘텐츠의 전문성을 강화하여 문화산업으로 수익과 경제적 효과를 창출한다"면서 "충남의 K-POP이 대한민국을 넘어 글로벌 K-POP으로 성장하리라 믿는다"고 가능성을 높게 평가했다.토론회 좌장을 맡은 이종화 의원은 "한국 K-POP고등학교와 대학의 관련 학과를 통해 실력 있는 인재를 양성하는 교육 인프라를 두루 갖추고 있다"면서 "오늘(20일) 토론회는 지역적 강점을 기반으로 지역 문화 산업이 (K-POP과) 상생하며 성장할 수 있는 새로운 전략을 모색하기 위한 뜻깊은 자리"라고 설명했다.