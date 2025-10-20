대구시, 민주당 대구시당과 예산정책협의회 갖고 국비 확보 맞손

큰사진보기 ▲대구시와 더불어민주당 대구시당은 20일 대구시청에서 예산정책협의회를 열고 내년도 국비 확보에 최선을 다하기로 했다. ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시가 더불어민주당 대구시당과 예산정책당정협의회를 갖고 내년도 국비 확보를 위해 맞손을 잡았다.대구시는 20일 동인청사 10층 대회의실에서 더불어민주당 대구시당과 예산정책협의회를 열고 내년도 투자사업 기준 국비 4조3600억 원을 포함해 3년 연속 국비 8조 원 이상 확보를 위한 방안을 논의했다.이번 협의회는 대구시가 지난달 18일 국민의힘과 예산정책협의회를 가진 데 이어 여당인 더불어민주당에 협조를 요청하는 자리로 마련됐다.협의회에는 김정기 대구시장 권한대행과 간부 공무원들이 참석했고 민주당 대구시당에서는 허소 시당위원장을 비롯해 12명의 지역위원장, 대구시당 사무처장, 정책실장, 기초의회원내대표협의회장 등이 참석했다.대구시와 민주당 대구시당은 이번 정기국회에서 내년도 예산안에 국비가 최대한 확보될 수 있도록 최선을 다하기로 했다.주요 국비 증액사업에는 이재명 대통령의 대구 7대 공약을 연계한 예산 확보와 국정과제 연계형 전략 예산 추진, AI·로봇·스마트제조 등 미래먹거리 산업 기반 조성, 글로벌 문화예술도시 도약을 위한 인프라 확충, 소상공인·골목상권 중심의 생활밀착형 민생예산 확보 등이 포함됐다.구체적으로 제조AI데이터 밸류체인 구축, 디지털트윈3D프린팅 의료공동제조소 실증 등 지역 산업의 첨단기술 기반 강화를 위한 사업, 산불방지 대책, 지하시설물 DB 정확도 개선 등 재난 예방 및 시민 안전을 위한 사업, 뮤지컬 콘텐츠 캠퍼스 아카데미. 대구 특화 출판산업 육성지원 등 글로벌 문화예술도시 건설사업 등이다.허소 대구시당위원장은 "대구시와 민주당이 어려운 여건과 제약 속에서도 많은 협의를 통해 충분한 예산을 반영하고 그 예산이 대구시의 혁신과 활력에 마중물 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김정기 대구시장 권한대행은 "정부 예산안에 대구의 미래 먹거리 산업들이 다양하게 반영됐다"며 "국회 본예산 통과 마지막까지 최선을 다해 새 정부 출범 초기에 핵심 사업들이 반드시 반영될 수 있도록 함께 협력해 나가자"고 말했다.