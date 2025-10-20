메뉴 건너뛰기

순천시 "전 시민 민생회복지원금 20만 원 지급"

25.10.20 15:10최종 업데이트 25.10.20 15:57

순천시 "전 시민 민생회복지원금 20만 원 지급"

약 580억 원 규모, 세출구조조정·세외수입 확충 등 재원 마련

노관규 전남 순천시장이 20일 시청 소회의실에서 순천시 주요 현안 언론인 브리핑을 열었다.
노관규 전남 순천시장이 20일 시청 소회의실에서 순천시 주요 현안 언론인 브리핑을 열었다. ⓒ 최연수 기자

전남 순천시가 전 시민에게 1인당 20만 원씩 약 580억 원 규모의 민생회복지원금을 지급하기로 했다.

노관규 순천시장은 20일 시청 소회의실에서 순천시 주요 현안 언론인 브리핑을 열고 "순수 시비로 580억 원의 재원을 마련해 전 시민에게 1인당 20만 원씩 민생회복지원금을 지역화폐인 순천사랑상품권으로 지급하겠다"고 밝혔다.

재정은 정리 추경을 앞두고 효율적인 세출구조조정과 국가정원 등 세외수입 확충을 통해 마련한다는 방침이다.

노관규 시장은 "정부의 보통교부세 삭감 등으로 예산 운용에 많은 어려움이 있었고 정부 재정 추이 등 복합적인 사정과 미래 세대 부담을 우려해 민생회복지원금 지급을 유보해 왔다"며 "그러나 물가 상승에 따른 시민과 자영업자들의 경제적 어려움을 덜기 위해 정부의 민생회복소비쿠폰 사용기한이 끝나는 시점에 맞춰 지급하는 것이 적절하다고 판단했다"고 설명했다.

다만 "지급 시기는 해당 조례를 시의회에 제출한 상태며 조례가 의회를 통과한 이후 이를 감안해 지급 시기를 결정할 방침"이라고 덧붙였다.

댓글
