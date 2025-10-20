화난 청양 주민들... "지천댐 강행 김태흠 물러가라"

큰사진보기 ▲충남 청양군 지천댐 반대 대책위 소속 주민들이 20일 청양군문예회관 앞에서 집회를 열고 김태흠 충남지사가 "지천댐 건설을 강행하고 있다"며 비판에 나섰다. ⓒ 이재환 관련사진보기

김태흠 충남지사가 청양군을 방문한 가운데 지천댐 건설을 반대하는 지역 주민들이 집회를 열고 지천댐 건설에 반대하는 입장을 거듭 밝혔다. 지난해 김태흠 지사와 청양군민과의 대화는 지천댐 반대 주민들의 반발로 무산된 바 있다. 하지만 올해 군민과의 대화는 별다른 마찰 없이 마무리됐다.앞서 환경부는 지난 9월 29일 윤석열 정부에서 추진한 14개 댐 후보지 중 7곳에 대한 건설 계획을 전면 중단했다. 하지만 후보지(안)에 불과했던 청양·부여 지천댐는 공론화와 대안 검토 대상으로 분류됐다. 때문에 지천댐 건설 계획이 전면 취소되길 기대했던 지천댐 반대 대책위 소속 주민들의 불만이 커지고 있다.20일 청양군 문예회관 앞에서는 김태흠 지사의 방문에 맞춰 지천댐 건설 집회가 열렸다. 지천댐을 반대하는 주민들은 피켓을 통해 '지천댐 강행하는 김태흠은 물러가라', '인구감소 환경파괴 공동체 해체 지천댐 결사반대'라고 외쳤다.한 집회 참가자는 "지천댐이 건설되면 지역의 환경 자원을 수몰시키고 그 피해를 되돌릴 수 없게 된다"며 "지천댐은 반드시 철회되어야 한다"고 목소리를 높였다.또 다른 주민도 "청양에는 미호종개와 서식지가 있다. 청양의 강점은 맑고 깨끗한 환경이다. 청양의 빼어난 자연과 생태를 유네스코세계문화유산으로 등재하는 방법도 있다. 댐을 건설해서 빼어난 자연환경을 수몰 시킬 이유가 없다"고 비판했다.김명숙 지천댐 반대 공동대책위원장은 "충남도 균형 발전이 필요한 것은 맞다. 청양은 과거 자연생태 환경 때문에 기업 유치도 어려웠다"라며 "하지만 지금은 오히려 자연생태가 잘 보전된 것이 강점"이라며 "지역 발전에도 도움이 안되는 지천댐 건설은 반드시 철회되어야 한다"라고 밝혔다.김태흠 지사는 일단 환경부의 공론화 과정을 지켜 보겠다는 입장이다. 이날 김태흠 충남지사는 청양 군민과의 대화를 통해 "댐 건설을 반대하는 것은 좋다. 하지만 지난해에는 그때문에 군민과의 대화가 진행되지 못했다"라고 운을 뗐다. 그러면서 "환경부도 14개 후보지 중 7개의 댐에 대해 공론화 과정을 거친다고 입장을 밝혔다. 환경부의 공론화 과정을 보면서 대응을 할 것"이라고 덧붙였다.