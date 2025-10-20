쓰레기가 이렇게... 함양의 환경 지키는 파수꾼을 아십니까

큰사진보기 ▲함양읍에서 자연을 지키는 김상규·김정님 부부 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"지구가 아파요. 지구가 아프면 사람도 함께 아픕니다. 오죽하면 환경부 장관을 만나서 직접 자연 보호에 대한 중요성을 강조하고 싶을 정도예요."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

"한 번은 폐지를 줍다가 낡은 앨범을 발견했어요. 사진 날짜가 일제강점기더라고요. 역사적 가치가 있다고 판단해서 군청에 알렸죠. 또 한 번은 흰 봉투를 주웠는데, 안에는 구권 5000원짜리 지폐와 달러가 들어 있었어요. 경찰에 맡겼고, 결국 주인이 나타나지 않아 제게 돌아왔습니다. 이런 일이 쌓이다 보니 제15회 자원순환의 날을 맞아 경남도 표창도 받게 됐죠. 표창을 받으니 지금까지 걸어온 삶이 헛되어 보이진 않더라고요."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"사람들이 아무렇지도 않게 쓰레기를 버리는 걸 보면 가슴이 아파요. 그래서 4년 전부터 혼자 주변을 치우기 시작했어요. 거리가 깨끗해지니 마음도 맑아지더라고요."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"많은 금액은 아니지만, 제가 기부한 금액이 어떤 사람에겐 큰 도움이 될지 모른다는 생각으로 기부를 시작했습니다. 주위를 둘러 보면 하루에 한 끼 먹기도 어려운 사람들이 꽤 있어요. 가진 게 많지 않지만 조금이라도 어려운 사람들과 나누고 싶어 기부를 시작했습니다."

"요즘은 문전 앞 수거 덕분에 재활용품이 많이 줄었어요. 예전처럼 쉽게 모으긴 어렵지만, 그래도 지저분한 걸 보면 그냥 지나칠 수가 없어요. 그래서 여전히 거리를 돌아다니며 청소하고 있습니다."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"누가 알아주길 바라서 하는 게 아닙니다. 대단한 일도 아니고, 선행처럼 보이려는 마음도 없어요. 단지 청소를 하면 제 마음이 건강해지고, 기부를 하면 따뜻해집니다. 누군가와 나누고 세상을 조금이라도 이롭게 만드는 일만큼 값진 건 없다고 생각해요. 앞으로도 이렇게 조용히, 꾸준히 살아가고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

맑은 가을 하늘, 함양읍 교산리에 사는 김상규(72) 씨의 눈빛은 유난히 빛났다. 읍내에서 그는 누구보다 묵묵히 자연을 지키는 '작은 환경 운동가'로 불린다. 남들이 버린 쓰레기와 고물을 줍고, 그것을 팔아 얻은 수익금으로 어려운 이웃에게 기부하는 삶. 그 시작은 거창하지 않았다. 그저 "더러워진 곳을 그냥 두고 볼 수 없었다"는 마음 하나였다.김상규씨가 폐기물 수거를 시작한 건 4년 전, 가정에서 배출되는 여러 폐기물을 분리하던 중 중요한 물품들이 간혹 그에게 발견됐다.김씨의 목소리엔 자부심이 묻어났다. 남들이 그냥 지나친 길 위에서 그는 시간을 담은 물건들을 발견하고, 그 속에서 잊힌 가치를 다시 불러낸다. 누군가에겐 폐기물일지 모르지만, 그의 손에선 '작은 역사'와 '새로운 물건'으로 부활한다. 자전거 바퀴는 물레방아가 되고, 부서진 조각상은 멋진 인테리어 소품으로 재탄생한다. 마치 '마을의 발명가' 같다. "가치 없는 물건은 없습니다. 사람의 마음이 달라질 뿐이죠."누군가는 고물을 줍는 일을 천한 노동이라 부를지 모른다. 그러나 김씨에겐 이 일이 곧 행복의 시작이다. 담배꽁초와 일회용 컵으로 뒤덮인 거리를 치우며 자신을 포함한 주변인들이 깨끗한 마음이길 바란다.그의 집 마당에는 고물들이 가득하다. 그러나 자세히 들여다보면 쓰레기더미가 아니다. 깨끗이 씻겨 다시 태어난 물건들이 정갈하게 놓여 있다. 누군가가 버린 물건이, 김씨에겐 지구를 지키는 또 하나의 '씨앗'이 된다.건강이 썩 좋은 편은 아니다. 당뇨도 있고, 나이도 적지 않다. 하지만 김씨는 고물을 줍는 일을 멈출 생각이 없다. "움직이니까 운동도 되고, 마음이 편안해요. 깨끗해진 거리를 보면 몸 아픈 것도 잊게 됩니다."폐지 1kg의 가격은 고작 85원. 쇠는 230원 남짓. 하루 종일 땀 흘려 모아도 손에 쥐는 돈은 3000원, 많아야 5000원이다. 하지만 김씨는 그 돈을 모아 2년 전부터 연말이면 이웃을 위해 기부한다.남들이 알아주지 않아도 그는 안다. 깨끗한 거리를 만들고 누군가의 삶에 작은 빛이 되는 일은 얼마나 값진 것인지를.김상규씨의 하루는 고된 노동의 연속이다. 낮에는 고물을 수거하고, 밤 9시부터는 인근 목욕탕을 청소한다. 예전엔 아이스크림 배달로 생계를 이어갔지만, 지금은 환경을 지키는 일이 그의 삶의 중심이 됐다.지인들은 버려질 물건을 들고 김씨를 찾아온다. 간단히 고장 난 물건은 그가 직접 고쳐주고, 필요한 사람에게 나눠준다. 그렇게 김씨의 집은 자연스럽게 '작은 재활용 센터'가 됐다.지난해 보건복지부 통계에 따르면 전국적으로 약 1만 5000명의 어르신이 폐지를 주우며 생계를 잇고 있다. 경남에는 1540명, 함양군엔 8명뿐이다. 하지만 김씨는 생계를 위해서가 아닌, '마음을 위해' 이 일을 한다. 그래서 누군가는 그를 '자연재생활동가'라고 부른다.알아주지 않아도, 그는 오늘도 거리를 걷는다. 담배꽁초를 줍고, 고물을 싣고, 마을을 깨끗하게 만든다. 그리고 말한다.