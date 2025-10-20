창원컨벤션센터 용역노동자들 "노동자 죽음 뒤에도 달라진 게 없다"

큰사진보기 ▲민주노총 공공연대노동조합 경남본부 세코지부, 20일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

용역업체의 쪼개기 노동계약을 시도하는 과정에서 압박을 느낀 비정규직이 올해 1월 1일 스스로 목숨을 끊는 안타까운 일이 발생한 창원컨벤션센터(세코)에서 일하는 용역노동자들이 '고용안정'과 '처우개선'을 요구하고 나섰다.용역노동자들이 가입해 있는 민주노총 공공연대노동조합 경남본부 세코지부(지부장 임군호)는 20일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다. 세코는 경남도, 창원시가 설립했고 지금은 경남관광재단(이사장 경남도지사)이 위탁업체에 맡겨 운영하고 있다.세코에는 보안, 안내, 주차, 시설관리, 미화에 용역노동자 67명이 종사하고 있다. 세코지부는 특히 임금 관련해 '시중노임단가' 적용을 요구하고 있다.세코지부가 했던 "교섭시 노사간 발주처에 예산증액을 요구하기로 한 부분이 발주처에 예산 증액을 해줄 법적 근거가 되느냐"는 질의에, 창원고용노동지청은 "발주처와 체결한 용역계약이 '단순한 노무에 의한 용역의 범위'에 포함된다면 예산증액을 요구할 수 있을 것"이라고 밝혔다.세코지부는 회견문을 통해 "2024년 경남도지사가 이사장으로 있는 경남관광재단이 세코 운영을 맡았지만, 우리 노동자들의 신분은 여전히 용역노동자에 머물러 있다. 매년 용역업체가 바뀌는 과정에서 우리 노동자들은 고용불안을 겪어왔다"라고 밝혔다.이들은 "정부는 2017년부터 공공기관 비정규직 노동자를 정규직으로 전환하라는 지침을 내렸고, 이재명 정부도 공공기관 상시·지속적인 업무의 비정규직을 정규직으로 전환하라고 국정과제에서 밝혔다"라며 "정부 지침에 따라 경남도와 재단은 시급하게 노·사·전 협의회를 구성하여 정규직 전환에 대해 함께 논의할 것을 요구한다"라고 밝혔다.임금 등 처우개선 관련해 이들은 "공공기관 용역노동자에게 적용해야 하는 시중노임단가를 20년 만에 적용받았지만 미화와 경비 노동자는 여전히 최저임금 수준이고, 역시 식대비와 명절 상여금 등 복지수당 예산은 단 한 푼도 없다"라며 "최근 경남도와 재단은 정부 지침도 지키지 않겠다고 하고 노사합의도 무시하겠다고 한다"라고 밝혔다.이들은 "지난 1월 경남관광재단은 새로운 용역업체와 인건비를 0.73%만 인상하여 계약했다. 그러나 정부가 공공기관 용역노동자에게 올해 상반기에 시중노임단가를 4.7%인상하고, 하반기엔 0.8% 인상하여 노무비에 반영하라고 발표했다"라며 "경남도와 재단은 더 이상 노동자를 우롱하지 말고, 노사 합의와 정부 지침을 준수하여 시중노임단가 인상분을 반영한 용역노동자의 처우개선 예산을 당장 마련해야 한다"라고 요구했다.세코지부는 "고용불안에 용역노동자가 죽었고, 식비와 교통비도 없는데 시중노임단가 인상분도 반영하지 않겠다는 한다. 정말 이대로는 살 수가 없다. 열심히 일한 우리가 왜 이런 대우를 받아야 하는가?"라며 "경남도와 재단은 용역업체 노동자들의 직접고용을 통한 고용안정 방안을 당장 제시하고, 정부지침을 준수하여 처우개선 예산을 당장 마련하라"라고 촉구했다.류승택 본부장은 "문재인정부 때 공공기관 비정규직의 정규직화가 추진되었는데, 세코는 민주정부가 두 번이나 바뀌었지만 아직이다"라며 "용역업체 선정에 최저낙착률을 적용하다 보니 업체는 값싼 노동력에 의존하고 있다. 고용불안에 노동자가 죽어간 지 몇 개월이 지났지만 아직 대책이 마련되지 않고 있다"라고 말했다.유경종 민주노총 경남본부 수석부본부장은 "착잡하다. 세코 용역노동자들의 고용 문제와 처우 개선을 위해 경남도지사가 결단해야 할 것"이라고, 이영곤 진보당 창원성산지역위원장은 "쪼개기 계약 때문에 목숨을 잃는 안타까운 일이 세코에서 더 이상 일어나지 않도록 경남도가 나서야 할 것이다"라고 말했다.12년째 세코에서 일하고 있다고 한 임군호 지부장은 "우리는 지난 추석 명절에 김 한 장 받지 못했다. 그래놓고 맨날 가족이라고 말한다"라며 "세코 용역 노동자들은 20년간 최저임금 수준이다. 노동자 죽음에도 바뀌지 않고 있다"라고 말했다.이에 대해 경남관광재단은 설명자료를 통해 "용역노동자의 고용불안정 입장에 충분히 공감한다. 전문기관 컨설팅을 추진할 계획이고, 지방공기업 평가원 등 전문기관의 객관적인 진단을 통해 고용안정에 대해 실효성 있는 방안을 마련할 예정이다"라며 "경남도, 창원시, 노조 등 모든 이해관계자와 지속적인 협의를 진행하여 용역노동자의 고용불안정 해소에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.임금인상 요구에 대해, 재단은 "용역노동자 노동조건 보호지침에서 규정한 시중노임단가보다 6.9% 높게 예정가격을 적용하였고, 2024년 대비해 올해 노무비 산정 임금인상률도 노조가 주장하는 0.73%가 아닌 7.1% 인상하여 반영하였다"라고 주장했다.경남관광재단은 "노조가 주장하는 단순노무직군의 시중노임단가 인상률(4.7%)을 적용해서 전체 노무비를 4.0% 인상 요구는 용역노동자 노동조건 보호지침의 규정과 다르다"라며 "규정에 따라 시중노임단가보다 높게 예정가격을 산정하여 적용하고 있다"라고 밝혔다.