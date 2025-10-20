안동시의회, '미성년 무용수 성추행 의혹' 시의원 제명

큰사진보기 ▲안동시의회. ⓒ 안동시의회 관련사진보기

경북 안동에서 열린 국제탈춤페스티벌 행사장에서 해외 공연단 소속 무용단원을 성추행한 의혹을 받고 있는 시의원이 제명됐다.안동시의회는 지난 17일 임시회를 열고 손광영 부의장(국민의힘) 제명안을 가결했다고 20일 밝혔다. 안동시의회에서 제명 결정은 1995년 개원 이래 이번이 첫 사례이다.제명안에 대한 표결에는 재적의원 18명 가운데 16명이 표결에 참석해 14명이 찬성했고 2명은 기권 의견을 냈다.앞서 안동시의회 윤리특별위원회는 지난 1일부터 17일까지 수차례 회의를 열고 관련 자료를 검토하고 당사자의 진술을 듣는 소명 기회를 줬다.위원회는 "미성년 여성 공연단원과의 신체 접촉이 있었다는 사실을 명백히 확인했다"며 "지방의원으로서 품위 유지 의무를 심각히 위반한 행위로 판단해 지방자치법 제44조 제2항 및 제100조에 따라 제명을 의결했다"고 보고했다.이어 "손 의원은 공인으로서의 윤리의식과 성인지 감수성이 현저히 부족했다"며 "의회의 명예를 실추시키고 안동의 품격을 훼손했으며 나아가 국격까지 훼손할 수 있는 사안으로 읍참마속의 심정으로 제명안을 마련했다"고 밝혔다.손 의원은 안동국제탈춤페스티벌 개막 사흘째인 지난달 28일 늦은 오후 공연단과 관객이 함께하는 '대동 난장' 행사에서 튀르키에 국적의 15세 여성 무용수에게 부적절한 신체 접촉을 한 혐의로 경찰에 고발됐다.그러자 안동시 여성단체협의회, 경북인권지원센터 등 지역 시민단체들은 손 의원의 성추행 의혹 철저 규명과 시의원 즉각 사퇴, 재발발지 대책 마련 등을 촉구했고 더불어민주당 소속 안동시의원들도 손 의원의 제명을 촉구하는 등 지역 시민사회의 비난 여론이 높았다.