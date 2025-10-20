에쓰-오일 9조 2500억 원 등 대규모 투자에 울산 업체 하도급 금액 대폭 상승

건설경기가 호황이라도 대기업(대형건설사)이 지역업체에 공사 하도급을 주지 않으면 지역 경제에는 별 영향을 미치지 못한다는 지적이 제기되면서 지자체가 대책마련에 분주하다.
울산광역시의 경우 지역 건설산업 활성화를 위해 인센티브 제도, 영업의 날 운영, 안전보건진단·기업신용평가 지원, 하도급대금 지급보증 수수료 지원 등 다양한 정책을 펼쳐왔다.
이에 힘입어 지역업체 하도급 금액이 상승하고 있는 것으로 나타났다. 특히 사우디아라비아 국영기업 아람코가 9조2500억 원을 투입해 울산산업단지에 대단위 석유화학 생산설비를 구축하는 '샤힌 프로젝트'를 비롯해 현대자동차의 전기차 울산공장 건설, GPS 발전소 건립 등의 울산에 대한 대규모 투자에 따른 공사가 큰 역할을 한 것으로 파악됐다. (관련 기사 : 9조2500억 원 울산 '샤힌 프로젝트' 부지공사 준공
)
울산시 관계자는 "농소~강동 도로개설공사 등 대규모 사업추진에 따른 지역업체들의 참여가 눈에 띄게 늘었다"며 "올해 3분기 기준 지역업체 수주액은 2조 2000억 원에 달하며, 이를 통해 1만 1581명의 고용 창출 효과가 나타났다"고 밝혔다.
이어 "울산시는 앞으로도 대형사와의 협력을 강화하고 지역업체 경쟁력과 고용창출을 통해 건설산업의 선순환 구조를 만들어간다는 방침이다"라고 덧붙였다.
울산시, 지역 건설업체 공사 기회 넓히기 위해 대형 건설사와의 협력 자리 마련
한편 울산시는 20일, 지역 건설업체의 민간 공사 참여 기회를 넓히기 위해 대형 건설사와의 협력 자리를 마련했다.
이날 오후 1시 30분 문수컨벤션웨딩홀에서 열린 '대형건설사-지역건설업체 만남의 날'에는 김두겸 울산시장을 비롯해 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 지에스(GS)건설, 롯데건설, 에스케이(SK)에코플랜트 등 국내 주요 대형사 19곳과 지역 종합건설사 3곳, 건설협회 회원사 등 250여 명이 참석했다.
울산시와 건설협회, 대형건설사들은 이날 지역건설산업 활성화 업무협약을 체결하고 서류 위주의 절차를 넘어 현장에서 직접 소통하며 실질적 협력 기반을 다졌다. 상담 행사에서는 지역업체가 직접 역량을 소개하는 1대1 상담 등 모두 297건의 상담이 진행돼 지역업체들의 대형건설사 신규 협력사 등록이 기대된다.
주요 협약 내용은 ▲지역 하도급 참여 확대 ▲지역 자재·장비·인력 우선 활용 ▲협력사 등록 확대 등이다.
김두겸 시장은 "하도급 참여 확대가 곧 지역경제 활성화로 이어지므로 이번 행사를 통해 지역업체와 대형건설사의 협력 체계를 강화하는 계기가 됐으면 한다"라며 "공동주택 공사에서 지역업체 참여율을 높이는 과제가 남아 있지만, 함께한다면 더 큰 성과를 만들 수 있을 것"이라고 덧붙였다.