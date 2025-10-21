"통일되면, 대동강 숭어탕을 대접하고 싶습니다 "

"통일되면, 여러분을 대동강으로 초대해 숭어탕을 대접하고 싶습니다."

18일 서울 강서구 통일부 남북통합문화센터에서 열린 북콘서트에서 설송아(56) 탈북작가가 "통일되는 날이 언제 일지 모르지만 통일이라는 목표가 있기 때문에 희망도 있다"면서 이같이 말했다. 평안남도에서 태어난 설 작가는 2년 전 <태양을 훔친 여자>에 이어 최근 신간 <여자는 죽지 않았다>를 출간했다.<여자는 죽지 않았다>는 작가의 가족사와 북한 사회상에 대한 자전적 에세이다. 작가는 북한사회의 노동자와 사업가로서 도전과 실패 등 살아온 경험을 담아내고 신분제에 갈등하는 여성상을 그렸다. 책 제목은 그러한 자신의 가치관을 상징하고 있다.탈북민에 대한 이해와 공감이 절실하다는 말이 자주 들린다. 그 출발점은 이들의 정체성과 서사가 담긴 자서전이나 에세이를 접하는 것이 아닐까 싶다. 탈북작가들이 책을 내는 이유는 그들이 한국에서 누리는 자유와 생각을 나타내는 것이다. 그 점에서 설 작가의 책은 통제사회에 대한 증언문학인 동시에 자유를 향한 외침이다.작가는 자신의 탈북이 단순히 굶주림을 해결하려고 고향을 떠난 것이 아니라 '이주민의 역사'라고 규정했다. 자기 의지와 상관없이 고향을 등져야 했던 '디아스포라'라는 시각이다. 실제 그의 할아버지는 일제 강점기 만주로 이주했고 아버지는 중국에서 북으로 들어오고 작가 자신은 북에서 남으로 이주했다는 것이다.신작은 2년 전 <태양을 훔친 여자>에 이은 '여자 연작'이다. 전작은 90년대 고난의 행군시절 배급제가 끊기면서 태동한 장마당 풍경을 적나라하게 소개했다. 작가는 독재는 시장경제를 이길 수 없다면서 북한의 개혁은 위로부터가 아니라 아래로부터 시작되는데 자생적으로 생긴 장마당이 북한사회의 변화를 이끌고 있다는 진단이다. 장마당은 2003년부터 공식적으로 '종합시장'이라는 이름으로 불리고 있다.북콘서트에서 독자들은 전근대적이며 가부장제도 아래의 북한여성인권이 생각보다 심각한 상황이라는 것에 놀라고 연민의 정을 느꼈다. 필자도 북한사회의 여성에 대한 제도적 차별에도 이를 극복하려는 여성의 도전과 강인한 삶을 들여다보는 것만으로도 만감이 교차했다.이날 북콘서트에서 눈길을 끈 것도 "북한에서 여자는 태어나는 것이 아니라 만들어지는 것이다"라는 대목이다. 북한여성은 김정은과 남편의 두 수령을 받들어야 하는 가부장적 사회에서 숙명적으로 살고 있지만 자본주의 장마당에서 여성의 역할이 커지면서 여성의 신분과 지위는 새로운 변화를 맞고 있다는 의미이다.그의 책이 전하는 메시지는 '생존' '희망' '자유' '여성의 힘' 네 가지 단어로 축약된다. 문제는 그러한 가치를 지키는 용기가 필요한데 작가는 책에서 자신의 존재와 삶의 태도를 가감 없이 드러내고 있다.작가는 자유의 소중한 가치로서 북한은 아무리 노력해도 소용이 없지만 한국에서는 도전하고 노력한 만큼 대가가 따른다는 점을 강조했다. 일례로 그는 북한에서의 10분의 1 노력으로로도 한국에서 박사학위를 따고 북한전문가로 자리 잡았다고 한다.북콘서트는 현재 남북 상황의 복잡한 상념에서 잠시 벗어날 수 있는 시간이었다. 그의 이야기를 통해 식어가는 통일에 대한 희망과 의지를 재차 품을 수 있었다. 그는 통일되는 날 대동강에서 독자들을 다시 만나고 싶다는 바람을 몇 번이나 내비쳤다.통일부 남북통합문화센터는 해마다 탈북작가들의 창작콘텐츠를 발굴해 지원하고 있다. 통일과 평화에 대한 다양한 담론이 있지만 탈북작가의 책만큼 북한사회를 이해하는데 도움 되는 것도 드물다고 생각한다.2010년 탈북해 정착한 지 15년 그는 북한학 박사학위에다 책을 내고 연구원과 기자로 다양한 네트워크 속에서 치열한 삶을 살고 있다. 그가 이뤄낸 성취와 보람은 탈북민뿐 아니라 우리들에게도 커다란 영감을 주고 있다.북한에 소를 몰고 간 실향민 정주영 회장처럼 여성 기업가가 돼 고향으로 가는 게 꿈인 그는 세 번째 작품과 영화 제작을 구상 중이다. 다음 작품은 여성이 아니라 구수한 '북한 사투리'가 나오는 부성애 이야기를 다룰 예정이라고 한다. 이에 '방언'연구도 병행하고 있다.특히 그의 학문적 관심사는 통일 이후 다출산을 강요받으며 살아온 북한 여성을 위한 모자보건사업과 인권교육이다. 그는 아들에게도 모델이 될 수 있도록 열심히 살겠다면서 통일 이후 북한여성을 도울 수 있는 주역이 되도록 준비하겠다고 다짐했다.필자는 2년 전 설 작가가 처음 책을 내고 북콘서트를 할 때도 취재했다. 그가 다른 탈북작가와 다르게 주목받는 것은 여성으로서 경험한 북한에서의 경제적 역할과 지위에 대해 다양한 시각을 제공하고 있다는 점이다.