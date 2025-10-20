정보유출 SK쉴더스, 해커 2차례 경고도 무시... 늑장 신고

큰사진보기 ▲국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원. ⓒ 최수진 국회의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲SK쉴더스 기업 로고 ⓒ SK쉴더스 관련사진보기

국내 보안기업 에스케이(SK)쉴더스가 해커 조직으로부터 공격을 받고 내부 문서 일부가 유출된 사실이 뒤늦게 확인됐다. 더구나 해킹 발생 직후 두 차례나 경고를 받았음에도 일주일 동안 사이버 침해 사고로 인지하지 못한 것으로 드러났다.20일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원실이 한국인터넷진흥원(KISA)에서 제출받은 자료에 따르면 SK쉴더스는 해커 조직으로부터 실제 사고가 발생한 지난 10일 회원가입 서비스 해킹 관련 정보를 처음 수신했고, 사흘 뒤인 13일에도 동일한 경고 메일을 받았다.이때 SK쉴더스는 테스트 시스템 접속 불가를 통해 해킹 피해 이상징후를 발견했음에도 '자체 시스템에 문제가 없다'고 판단하고는 대응하지 않은 것으로 밝혀졌다. 이후 17일 관련 정보가 다크웹에 업로드 된 것을 확인하고 나서야 해킹 침해 사실을 인지했으며, 다음날인 18일 KISA에 사이버 침해 신고를 했다. 해커로부터 경로를 받은 지 일주일이나 지나서 뒤늦게 조치한 것이다.안일한 대응도 문제로 지적되고 있다. SK쉴더스는 KISA에 '허니팟 기반 보안 테스트 중 개인 메일함(Gmail) 자동 로그인 설정으로 발생한 정보 유출 신고'를 했지만, 피해지원이나 후속조치 지원을 모두 거절했다. 이 때문에 KISA와 과학기술정보통신부는 현재 사고 경위를 명확히 파악하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.이번 사고로 SK쉴더스는 내부 기술영업직 직원의 지메일(Gmail) 24기가바이트(GB) 규모가 해킹당해 기술적 보안사항 등 업무와 관련된 내용도 상당 부분 누출된 것으로 파악된다. 무엇보다 SK쉴더스는 에스케이티(SKT), 금융권, 반도체 기업, 공공기관 등을 고객사로 두고 있어 피해 확산이 우려되고 있다.최수진 의원은 "대한민국 대표 보안업체인 SK쉴더스 해킹으로 인해 2차 피해가 우려되고 있지만 현재 피해 지원 서비스와 후속 조치 지원을 거부한 것으로 확인됐다"며 "과기정통부와 한국인터넷진흥원이 민간합동조사단을 조속히 꾸려 피해 대응에 총력을 기울여야 한다"고 촉구했다.