이 대통령 "국방을 어딘가에 의존해야 된다? 납득하기 어려워"

이재명 대통령은 국방을 어딘가에 의존해야 한다는 생각을 납득할 수 없다며 자주 국방을 강조했다. 그리고 그 핵심 기반은 방위산업의 발전이라고 말했다.이 대통령은 20일 일산 킨텍스에서 열린 방위산업 발전 토론회 모두발언에서 "지금과 같은 상황에서도 자주국방을 해결하지 못하고 '국방을 어딘가에 의존해야 된다'고 하는 생각을 하는 국민들이 일부라도 있다는 사실이 저는 납득하기 어렵다"고 개탄했다.이어 "그런 생각 하지 않고 '우리 국방은 우리 스스로 해야 하고, 그리고 할 수 있다', '현재도 충분히 조금만 보완하면 넘쳐나게 할 수 있다', 이렇게 생각할 수 있게 만들어야 한다"고 강조했다.이 대통령은 지난달 21일에도 자신의 페이스북에 '강력한 자주국방의 길을 열겠습니다'라는 글을 올려 "인구 문제는 심각하고, 당장의 병력 자원이 부족한 것은 사실이지만, 상비병력 절대 숫자의 비교만으로 우리의 국방력을 걱정하실 필요는 없다"며 "중요한 건 이런 군사력, 국방력, 국력을 가지고도 외국 군대 없으면 자주국방이 불가능한 것처럼 생각하는 일각의 굴종적 사고"라라고 질타한 바 있다.이 대통령은 "그러려면 여러 가지 조치들이 필요하겠지만, 하나의 핵심적인 기반은 역시 방위산업의 발전이라고 생각한다"며 K방산의 중요성을 역설했다.이 대통령은 그러면서 "그러려면 여러 가지 조치들이 필요하겠지만, 하나의 핵심적인 기반은 역시 방위산업의 발전이라고 생각한다"며 K방산의 중요성을 역설했다.그는 방위산업에 대해 "그냥 무기 잘 만든다 수준이 아니라 최대한 국산화하고 시장도 최대한 확대하고, 또 최대한 다변화해서 하나의 산업으로, 세계를 향한 산업으로 발전시켜야 된다"고 말했다.또 "방위산업은 사실 첨단 기술개발의 핵심요소"라며 "민간의 첨단 기술산업을 이끄는 주요 촉매 역할을 하면 좋겠다"고 말했다.이 대통령은 방위산업 발전을 위한 필요한 조치로 우선 정부의 지원과 역할을 꼽은 뒤, 이를 위해 "국방비를 대대적으로 대폭 늘릴 생각"이라며, '연구 개발에 대한 대대적인 지원'을 강조했다.또 연구 개발과 관련, 국산화도 중요하고, 나아가 국산화된 무기 체계를 우리 국방에 실제 적용하는 것이 매우 중요하다고 말했다.이어 연구 개발이 독점화되면 곤란하다며 "누구나 능력과 기술이 있으면 당당하고 정당하게 참여해서 기회를 얻을 수 있게 생태계 조성에 심혈을 기울여야 한다"고 말했다.즉, "스타트업이든 중소기업이든 기술과 역량, 그리고 의지가 있으면 똑같이 경쟁할 수 있게 해줘야 한다"며 "왜냐하면, 이미 엄청난 기득 체계를 가지고 있는 쪽은 사실 정부로부터 상당한 혜택을 받았을 가능성이 많기 때문에 공정성이라는 측면에서 보면 새싹을 많이 키워야 된다"고 말했다.이 대통령은 이보다 앞서 열린 서울 항공우주방위산업(ADEX) 2025 개막식 축사에서도 방위산업의 중요성을 역설하고, '방위산업 4개 강국은 결코 불가능한 꿈이 아니라"고 강조했다.그러면서 ▲ 2030년까지 국방 R&D에 32조 원, 항공우주 R&D에 7조 원의 예산을 과감하게 투입할 것 ▲ 민간이 보유한 기술과 장비를 군에 제안하는 기회를 넓히고 신속하게 군에 적용될 수 있도록 방위산업 패스트트랙 제도를 확대할 것 ▲ 중소기업과 스타트업이 방위산업과 항공우주 분야에 적극 참여할 수 있도록 진입 장벽을 낮출 것 등을 약속했다.