농어촌 기본소득 시범지역 7곳 선정, 충북만 탈락

정부가 20일 '농어촌 기본소득' 시범사업 대상지 7곳을 선정 발표했지만, 충북은 한 곳도 선정되지 못했다. 앞서 충북에선 보은·옥천 등 인구감소지역 5개 군이 모두 신청했었다.농림축산식품부는 2026~2027년 2년간 추진될 '농어촌 기본소득 시범사업' 공모 결과 경기 연천군, 강원 정선군, 충남 청양군, 전북 순창군, 전남 신안군, 경북 영양군, 경남 남해군 등 7개 군을 최종 선정했다고 밝혔다. 사실상 충북만 제외됐다.이번 사업은 농촌 인구감소와 고령화 등으로 인한 지역소멸 위기에 대응하기 위해 추진되는 사업으로, 30일 이상 선정 지역에 거주한 주민이면 연령 제한 없이 1인당 월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급받게 된다. 특히 전남 신안군은 군비를 추가 부담해 월 20만 원 지급을 결정한 것으로 알려졌다.영주권자도 수혜 대상에 포함되며, 실거주가 확인되면 주민등록 미기재 외국인도 혜택을 받을 수 있다.공모 대상은 '지방분권균형발전법'에 따라 지정된 인구감소지역 69개 군이었으며, 충북은 보은·옥천·영동·괴산·단양 등 5개 군이 모두 신청했음에도 최종 선정에서는 모두 탈락했다. 전국적으로 총 49개 군(71%)이 공모에 참여한 가운데, 충북만 단 한 곳도 선정되지 못한 결과가 나왔다.이에 대해 박성우 농식품부 농촌정책국장은 "지역 분배는 없었으며, 예산 여력이 충분했다면 충북도 포함될 수 있었겠으나 평가위원들이 순위를 매긴 결과 최종 대상에서 제외된 것"이라고 밝혔다. 박 국장은 이어 "이번 시범사업은 조례 제정 의지, 유사 정책 시행 경험, 지속가능성 등 정책 역량도 평가 기준에 포함됐다"고 설명했다.이번 시범사업에 선정된 지역 주민들은 2년간 매월 기본소득 성격의 지역화폐를 지급받아 소득보전과 소비 촉진 효과를 누리는 한편, 지역경제 선순환 구조 형성을 통해 지역활력 회복의 기회를 얻게 된다.반면 충북 주민들은 해당 시험대에 설 수 없게 되면서, 농촌소멸 대응 및 지역경제 활력 회복 기회를 당분간 타 지역의 실험 결과에 의존해야 하는 상황이 되었다.지역 관계자는 "이번 시범사업은 단순한 현금 지원을 넘어 인구유출을 막고 지역경제 생태계를 복원하기 위한 선제적 정책 실험이라는 점에서 충북의 탈락은 매우 뼈아프다"며 "다음 공모에 대비해 기본소득과 연계한 지역경제 활성화 모델을 조속히 준비해야 한다"고 말했다.한편 농식품부는 향후 본 사업 추진 시 전국 소멸위기 지역으로 확대한다는 방침이다.