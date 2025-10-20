전남대, 전일제 박사과정 첫 학기 등록금 전액 면제

큰사진보기 ▲광주광역시 북구 용봉동 전남대학교 캠퍼스 전경 ⓒ 전남대학교 관련사진보기

AD

전남대학교 대학원은 2026학년도 1학기 입학생부터 전일제 박사과정 신입생의 첫 학기 등록금을 전액 면제한다고 20일 밝혔다.지원 대상은 직장을 갖지 않고 연구에 전념하는 전일제 박사과정 신입생으로, 비전일제나 산업체 재직자는 제외된다.대학원 진학 초기의 경제적 부담을 완화하고 연구 몰입도를 높이기 위한 장학금 제도다.현재 전남대는 두뇌한국21(BK21) 사업을 비롯해 다양한 국책 연구과제를 통해 대학원생 지원을 확대하고 있으나, 등록금 부담이 대학원 진학의 주요 장벽으로 지적되고 있다.특히 박사과정의 경우 연구 수행비와 생활비 등 추가 비용이 많아 학생들의 재정적 부담이 큰 상황이다.전남대는 이번 장학금 도입을 통해 우수 인재들이 경제적 이유로 연구를 포기하지 않고, 박사과정 초기 연구에 몰입할 수 있도록 도울 계획이다.또한 광주와 전남권 연구 인재 유치와 지방대학의 활력 제고에도 이바지할 것으로 기대하고 있다.전남대는 재정 여건이 개선되는 대로 박사과정 전체로 장학 지원을 확대해 나갈 방침이다.주정민 전남대 대학원장은 "등록금 부담 없이 연구와 학업에 전념할 수 있는 환경을 적극적으로 조성하겠다며 "최근 글로컬대학30에 선정돼 지역과 세계를 잇는 혁신대학으로 자리매김한 전남대가 이번 제도를 계기로 연구중심대학으로서의 위상과 기능을 한층 강화할 것"이라고 말했다.