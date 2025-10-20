전남도, LS전선 투자협약... 국내 첫 해상풍력 설치항만 구축

큰사진보기 ▲김영록(왼쪽 세번째) 전남지사가 20일 도청 서재필실에서 구본규(〃 네번째) ㈜LS전선 대표이사, 홍영호 ㈜LS머트리얼즈 대표이사, 김병옥 ㈜LS마린솔루션 대표이사, 강위원 전남도 경제부지사, 명현관 해남군수 등 관계자와 해상풍력 전용설치항만 조성 및 케이블 설치선 건조를 위한 투자협약을 체결하고 있다. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신안 해상풍력발전단지 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도와 국내 전선업계 1위 기업 ㈜LS전선이 오는 2030년 준공을 목표로 해남에 국내 첫 해상풍력 설치항만 구축에 나선다.전남도와 해남군은 20일 ㈜LS전선의 자회사인 ㈜LS머트리얼즈·㈜LS마린솔루션과 해상풍력 설치항만 조성과 케이블 설치선 건조를 위한 투자협약을 체결했다.투자 금액은 수천 억 원 수준이라고 한다. 다만 LS그룹 측 요청에 따라 정확한 투자 금액은 이날 공개되지 않았다.도청 서재필실에서 진행된 협약식에는 김영록 전남지사, 명현관 해남군수, 구본규 ㈜LS전선 대표이사, 홍영호 ㈜LS머트리얼즈 대표이사, 김병옥 ㈜LS마린솔루션 대표이사가 참석했다.이번 투자는 LS그룹의 전남 첫 대규모 해상풍력 프로젝트로, 투자협약 당사자들은 오는 2030년 준공을 목표로 해남에 국내 첫 해상풍력 설치항만 구축에 힘을 모으기로 했다.해상풍력 설치항만은 해상풍력 발전단지를 짓기 위해 터빈·블레이드 등 부품을 항만에서 미리 모아 조립·준비하고, 설치선에 실어 바다로 보내는 데 특화된 항만이다.협약에 따라 LS머트리얼즈는 해남에 국내 최초 '해상풍력 전용 설치항만'을 구축·운영한다.이 거점은 발전기 모듈 조립·보관·선적 기능을 갖추고, 향후 하부구조물·타워 등 대형 기자재 기업의 연쇄 유치를 견인해 서남권 해상풍력 산업의 핵심 전진기지로 성장할 것으로 기대된다.LS마린솔루션은 국내 최대 해저 케이블 설치선을 건조해 해남 설치항만을 거점으로 운용할 계획이다. 이 설치선은 장거리·대수심 환경에서 초고압직류송전(HVDC)과 광케이블을 동시에 포설할 수 있는 능력을 갖출 예정이다.이번 협약은 신재생에너지 확대, 에너지고속도로, 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등 정부 역점사업을 적극 뒷받침하면서 정부 사업의 속도감을 더하고, 첨단산업 유치 인프라를 구축하는 데 의미가 있다고 전남도는 설명했다.김영록 지사는 "정부의 적극적인 전남 투자 지원 정책이 탄력을 받도록 전남도 자체적으로 LS라는 에너지 앵커기업 유치에 특단의 노력을 기울였다"며 "이번 협약은 전남이 해상풍력산업 중심지로 도약하기 위한 결정적 전환점이 될 것"이라고 말했다.