화성시 이주노동자를 위한 '1일 종합병원' 개최

100만 화성특례시 이주노동자들을 위한 의료 봉사 행사가 열린다. 노인과청년협동조합과 문화농업연구소는 브릿지의료인회, 사강감리교회와 함께 26일 일요일 오후 2시부터 5시까지 사강감리교회 100주년 기념관에서 '제1회 화성시 이주노동자 무료 의료봉사'를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 농촌 지역의 핵심 구성원으로 자리 잡았지만, 의료 사각지대에 놓여 있는 이주노동자들의 건강권을 증진하고, 이들을 지역사회의 이웃으로 환영하기 위해 기획되었다.특히, "나도 화성시민이야"라는 슬로건 아래, 참여자의 언어 장벽을 최소화하기 위해 18개국의 언어로 제작된 홍보물과 플래카드를 활용하여 문화적 존중의 의미를 더했다.산부인과, 정신건강의학과, 내과, 정형외과, 치과, 안과, 이비인후과, 피부과 레이저치료, 가정의학과, 영상의학과(방사선 및 초음파) 등 10개 진료과목에 19명의 의료진이 참여하는 '1일 종합병원'이 운영된다. 내과와 영상의학과는 각각 2명의 의사가, 정형외과와 치과는 각각 4명의 의사가 전문적으로 진료를 진행한다.현장에서는 방사선 및 초음파 장비를 갖춰 기초 검진이 가능하며, 전문적인 진료와 함께 약 처방까지 이루어진다.이상배 노인과청년협동조합 이사장은 "내국인만으로는 아직 100만 명에 도달하지 않은 화성시가 특례시로 지정된 데에는 이주노동자들이 결정적인 역할을 했다"라며, "이들은 우리 사회의 동반자이자 소중한 이웃이다. 이주노동자가 있어서 농업이 유지되고 있다. 이번 봉사를 통해 이주노동자들이 한국 사회에 대한 긍정적인 이미지를 갖고, 모두가 함께 살아가는 공동체 의식을 높이는 계기가 되기를 바란다"라고 말했다.이번 의료봉사는 농림축산식품부와 화성시가 진행하는 노인과청년협동조합의 사회적 농업 활동의 일환으로 진행된다. 또한 사강감리교회는 이주노동자들을 위한 선물을 준비했다.이번 의료봉사는 일회성 행사에 그치지 않고, 브릿지의료인회와 사강감리교회의 협력 아래 지속적으로 진행될 예정이다.