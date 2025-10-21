'도박 도시'의 색다른 얼굴, 마카오가 변하고 있었다

예순이라는 나이, 누군가는 그저 숫자일 뿐이고 누군가에게는 새로운 출발점이다. 나는 특별한 의미를 부여하기보다 아내와 함께 지난 세월을 기념할 흔적을 남기고 싶었다. 그래서 택한 곳이 중국 광둥성 선전, 홍콩, 마카오였다. 지난 3일부터 10일까지, 체제가 다른 세 곳을 잇는 8일 동안 여정은 단순한 여행을 넘어, 개혁·개방의 성과와 사회주의 중국의 또 다른 얼굴을 확인하는 시간이었다. 일정 내내 사회주의 국가 중국의 역동적인 현장을 확인하는 한편, 정체성 혼란을 겪는 홍콩과 마카오의 단면을 엿보았다. 그 여정을 선전, 홍콩, 마카오로 세 차례로 나누어 정리한다.

큰사진보기 ▲카지노 리조트단지코타이 카지노 리조트 단지 전경. 대규모 호텔과 카지노 도박장을 갖춘 이곳은 연중 발길이 끊이지 않으며 밤이면 화려하게 빛을 발한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲워터댄싱 공연시티오브드림의 상설 공연 워터 댄싱은 매회 공연 때마다 2000석 좌석이 매진될 만큼 인기가 높다. 마카오 정부는 도박 도시에서 복합 문화관광도시로 변화를 위해 관련 법을 강화하고 가족 단위 관광객을 유치하고 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲바울성당화재로 불에 타 앞면만 남은 바울 성당에 오르려면 좁은 골목 길을 통과해야 한다. 육포 골목으로 유명한 이곳은 인심이 푸짐하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲세나도 광장2마카오 구도심은 전혀 다른 풍광이 펼쳐진다. 포르투갈 식민지 흔적을 확인할 수 있는 세나도 광장과 주변 골목은 유럽 정취를 느끼려는 이들로 넘친다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 중국 탕산해운대학 초빙교수이자 순천향대학교 대우교수입니다.