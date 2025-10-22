평소엔 보기 힘든 왕의 무덤, 지금 볼 수 있다네요

큰사진보기 ▲태조 이성계(1335~1408)의 건원릉 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새와 푸른 하늘 아래 자리한 건원릉의 고즈넉한 풍경. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정자각을 둘러보는 관람객들, 조선 왕릉의 건축미를 느낄 수 있는 순간. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲울창한 소나무 숲길, 건원릉으로 향하는 고요한 산책로. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들에게 인기 만점이었던 프로그램 중 하나, 건원릉의 구조를 한눈에 볼 수 있는 미니어처 모형. ⓒ 김지영 관련사진보기

동구릉 가는 길과 관람 팁 동구릉은 경기도 구리시 인창동에 있으며, 서울에서도 대중교통으로 쉽게 접근할 수 있다. 구리역에서 도보 10분, 또는 버스를 이용하면 편리하다. 버스 하차 정류장명은 ''우리나라최대왕릉군인동구릉'이다. 입장료는 성인 1000원(만 25세~ 만64세), 청소년 및 어린이는 무료이며, 정기휴관 월요일, 관람 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다. 주말에는 방문객이 많으니, 평일 방문하면 더욱 여유롭게 관람할 수 있다.



※ 참고: 이번 세계유산 조선왕릉 숲길 개방 프로그램은 동구릉 외에도 중부지구, 동부지구, 서부지구, 세종대왕유적지 등 여러 권역에서 동시에 진행되고 있다. 각 지구별로 특색 있는 행사와 체험 프로그램이 마련되어 있으니, 관심 있는 분들은 공식 홈페이지에서 자세한 일정을 확인해보길 추천한다.

나는 지금 왕을 만나러 간다. 붉은 홍살문을 지나면 왕릉으로 향하는 길이 펼쳐진다. 왕을 만날 수 있다는 생각에, 자연스레 고개가 숙여진다. 예로부터 왕이 머무는 곳은 앞에는 물이 흐르고, 뒤에는 산이 우뚝하다. 내가 건너는 돌다리 아래로 흐르는 물은 왕릉의 배산임수 명당을 상징한다.가을이 무르익은 10월, 나는 경기도 구리에 있는 동구릉을 찾았다. 동구릉은 '동쪽에 아홉 개의 왕릉이 있다' 해서 붙은 이름으로, 그 중심에는 조선왕조를 세운 태조 이성계(1335~1408)의 능인 건원릉이 있다.건원릉은 다른 왕릉과 달리 봉분이 억새로 덮여 있는 것이 특징이다. 이는 태조의 유언에 따라 고향 함흥의 억새를 가져와 심었기 때문이라고 전해진다. 특히 이곳에 심은 청완 (靑薍) 억새는 강인함으로 유명하다고 한다. 실제로 봉분 주변에는 내 키를 훌쩍 넘는 억새들이 왕릉의 정체성을 상징하듯 그 자리를 지키고 있었다.평소 쉽게 들어갈 수 없던 조선왕릉의 숲길이 지난 1일부터 오는 11월 30일까지 특별 개방된다는 소식을 들었다. 직접 걸으며 조선의 역사와 자연을 만끽할 수 있는 기회를 놓치고 싶지 않았다. 숲길을 따라 걷노라면, 나무 사이로 스며드는 햇살과 바람, 그리고 왕릉을 감싸는 억새가 마음을 사로잡는다.가을이 되면 억새는 잎이 거칠고 강인한 모습으로 자라 태조의 개척 정신을 떠올리게 한다. 물가에서 자라는 속이 빈 갈대와 달리, 산과 들에 뿌리내린 억새는 더욱 거칠고 힘차게 흔들린다. 하지만 이렇게 강인한 억새도 고향을 그리워하는 태조의 마음을 닮아 바람에 흔들릴 때 만큼은 갈대와 다르지 않았다. 건원릉 봉분의 억새는 매년 한식에 풀베기를 했다고 한다. 지금도 같은 날 억새를 베고 고유제를 드리는 '청완 예초의'를 이어 간다. 이 전통은 태조의 유언이 살아 숨 쉬는 문화유산임을 보여준다.건원릉 아래 정자각에는 많은 사람이 모여 있었다. 동구릉 숲길을 따라 이어지는 전문가의 해설 프로그램을 듣기 위해 모인 이들은 조선왕릉의 건축과 조경, 왕실의 의례 등 다양한 이야기에 귀를 기울였다. 나 역시 흥미로운 설명을 들으며 기대감이 고조됐다.특히 궁궐과 왕릉에 자주 등장하는 '용'의 상징에 관한 이야기가 인상적이었다. 각 동물의 재능을 갖고 있는 신비스러운 용조차도, 자신의 모습 중 가장 싫어하는 부위가 있었다. 다름 아닌 돼지의 형상을 딴 코라고 한다. 그러나 돼지 입장에서 보면, 자신이 가진 것 중 가장 좋은 부분을 용에게 내어준 셈이다.이러한 이야기는 왕을 지키는 용의 자세와 왕릉의 상징성을 더욱 깊이 이해할 수 있게 한다. 용이라는 존재가 아무리 뛰어나더라도, 그 안에는 남의 도움과 희생이 깃들어 있다는 점을 상징적으로 보여주기 때문이다. 신하와 부하, 혹은 주변의 평범한 존재들이 내준 작은 부분들이 모여 위대한 존재를 완성한다는 사실을 떠올리게 한다.결국 왕과 왕릉, 그리고 용의 상징성은 혼자만의 힘이 아니라 주변의 헌신과 협력, 그리고 감사의 마음 위에 세워진 것이다. 이 해설을 들은 순간, 나 역시 평소엔 대수롭지 않게 여겼던 가족과 주변 사람들의 작은 배려와 도움이 모여 지금의 내가 만들어졌다는 생각이 들었다. 왕릉의 억새와 용의 상징처럼, 우리 모두는 누군가의 소중한 부분을 이어받아 살아가고 있음을 다시 깨닫게 된다.건원릉 앞에는 태조의 업적을 기리는 신도비가 세워져 있다. 1409년(태종 9)에 건립된 신도비는 태조의 일대기와 업적을 돌에 새겨 영원히 기리고자 했다고 한다. 귀부(거북 받침), 비신(몸돌), 이수(용머리돌)가 잘 남아 있다. 고려 시대 석비 양식을 벗어나 명나라의 전통을 받아들인 점에서도 문화적 가치가 크다고 한다.신도비 앞면에는 태조가 왕위에 오르고 조선의 기틀을 마련한 과정, 한양 천도와 궁궐·종묘 창건, 4대조상 추존 등 주요 업적이 기록되어 있다. 뒷면에는 태조의 창업에 공이 있는 신하들의 이름이 적혀 있는데, 태종의 명으로 변계량이 이를 썼다고 한다. 개국공신, 정사공신, 좌명공신 등 조선을 세운 인물들의 이름과 관직이 새겨져 있어, 왕릉을 둘러보는 내내 역사의 무게를 느끼게 한다.이번 동구릉 숲길 개방은 오는 11월 30일까지 이어지지만, 특별 프로그램은 10월까지만 진행된다는 점을 꼭 기억해야 한다.주요 프로그램은 ▲조선명탐정 투어(역사 해설과 미션 체험) ▲왕가의 산책(가족과 함께하는 숲길 걷기) ▲전통공연 ▲토크콘서트 등 동구릉의 역사와 문화를 흥미롭게 풀어내는 프로그램들이 준비되어 있다. 또한 곳곳의 체험 부스와 전시관에서는 어린이부터 어르신까지 모두가 참여할 수 있는 다양한 활동이 펼쳐져, 가족 단위 방문객과 역사에 관심 있는 시민들에게 큰 호응을 얻고 있다.동구릉은 그야말로 '역사와 자연, 문화가 어우러진 가을 축제의 장'이었다. 숲길을 걷는 동안, 조선의 왕과 신하들이 남긴 흔적과 자연의 숨결을 동시에 느낄 수 있다.이번 가을, 억새가 춤추는 건원릉과 고즈넉한 숲길을 걸으며 조선의 시간 속으로 여행을 떠나보는 것은 어떨까. 세계유산으로 지정된 왕을 만나러 가는 길은 아름답다.