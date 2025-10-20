"감은 나무만 심으면 자라는 줄... 부딪혀 보니 완전히 달랐죠"

농업에 도전하기 위해서는 고려해야 할 요소들이 매우 다양하다. 우선 적합한 부지를 선정하는 일부터 시작해, 어떤 작물을 재배할지 결정하고, 이에 맞는 관리 방법까지 세심한 계획이 필요하다. 그러나 현실적으로는 특정 작물에 발생하는 병해충에 대한 정보가 부족하고, 무엇보다 농업을 통해 실제로 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 구체적인 자료가 거의 없는 실정이다. 대부분의 정보가 거시적인 수준에 그치다 보니, 현실적인 수익 예측이나 세부적인 농사 계획 수립에 참고할 만한 데이터를 찾기 어렵다. 이에 주간함양은 함양에서 생산되는 다양한 농·축산물과 지역 농협 제품들을 심층적으로 소개하고, 농업에 도전하는 군민들에게 실질적이고 유용한 정보를 제공하고자 한다.

"처음엔 농사가 이렇게 어려운 줄 몰랐습니다. 아버지가 하시던 걸 보고 자라서 그냥 나무만 심으면 알아서 자라는 줄 알았죠. 그런데 막상 부딪혀 보니 완전히 달랐습니다. 첫해는 농사를 망쳐버렸어요."

"40동이라고 하면 감이 안 오시죠? 낱개로 치면 약 40만 개 정도 됩니다. 거기에 감말랭이 10톤까지 생산해요. 원료 감으로는 약 140톤, 23kg 박스 4000개 분량입니다."

"10월 말부터 수확해서 깎기 시작하면 12월 중순쯤에 완성된 곶감이 나옵니다. 말리고 선별하고, 다시 숙성시키는 과정을 거쳐야 진짜 함양 곶감이 되죠. 무게별로 선별해 포장하고, 상품과 비상품도 나눕니다."

"100개짜리 한 타래가 보통 10만 원에서 20만 원 사이에 거래돼요. 품질 좋은 상품은 20만 원까지도 나갑니다. 품질이 곧 가격이죠."

"팔리는 건 1년에 6~7억 원 정도예요. 인건비와 자재비를 빼면 남는 건 25% 남짓입니다. 예전엔 30% 넘게 남았는데 지금은 인건비가 계속 올라서 점점 줄고 있어요."

"공판장에 넘기면 수익이 안 나요. 직접 고객한테 팔아야 돈이 됩니다. 지금도 매출의 70%는 전화 주문으로 이뤄집니다. 예전엔 휴게소며 아파트며 안 가본 데가 없었어요. 그때 다져둔 신뢰가 지금의 기반이 됐죠."

"20평 창고 기준으로 곶감 설비를 갖추려면 약 1억 원이 필요합니다. 함양군에서는 절반을 지원해 줍니다. 부지만 있으면 덕장, 감 깎는 기계, 냉동 저장고까지 50% 보조를 받아요. 소규모로 시작하면 연 3000만 원 정도 순수익이 가능합니다."

"무턱대고 덤비면 안 됩니다. 부지런해야 해요. 농사는 책으로 배우는 게 아니라 몸으로 배우는 겁니다. 처음에는 작게 시작하는 걸 권합니다."

"2015년 엘니뇨 때는 전국 곶감 농사가 초토화됐습니다. 냉풍 시설이 있어도 소용없을 정도였어요. 농사는 하늘이 짓는 겁니다. 날씨가 도와줘야 우리가 품질 좋은 곶감을 만들 수 있어요."

"습도 100%는 곶감에 치명적입니다. 비가 오기 전에는 미리 조금 말려두고, 건조 속도를 조절해야 해요. 너무 급히 말리면 떫은 맛이 남고, 천천히 말려야 속이 부드럽고 당도가 올라가죠. 결국 수분 조절이 곶감의 생명입니다."

"예전엔 제사 수요가 많아서 곶감이 제수용으로 많이 팔렸는데 제사가 축소되거나 없어지면서 요즘은 매니아층이 곶감을 찾는 경우가 많아요. 덕분에 타래곶감이나 프리미엄 곶감이 꾸준히 팔립니다. 축제를 통한 홍보 효과도 크고요."

"축제가 끝나면 택배 주문이 상승해요. 전체 판매량보다 홍보 효과가 더 큽니다. 곶감 판매는 결국 '신뢰'와 직결돼요. 꾸준히 좋은 품질을 유지하는 게 가장 중요하죠."

