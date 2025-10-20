충남 청양 기본소득 대상지 선정에, 김태흠 "생색은 국가에서 내고..."

큰사진보기 ▲20일 충남 청양군 문예회관. 김태흠 충남지사가 청양군민과의 대화를 하고 있다. ⓒ 이재환 -충남도 영상 갈무리 관련사진보기

▲김태흠 이재환 관련영상보기

충남에서 유일하게 청양군이 농어촌기본소득 시범 대상지로 선정된 가운데 김태흠 충남지사가 '기본소득 정책에 반대한다'는 주장을 되풀이해 논란이 예상된다. 김 지사는 기본소득에 대해서도 "공산주의이고 사회주의"라며 폠훼 발언을 쏟아냈다.농림축산식품부는 20일 충남 청양군을 비롯해 전국 7개군을 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 선정했다. 농어촌 기본소득 시범사업은 정부가 인구감소지역을 대상으로 국비 40%와 지방비 60%를 매칭해 개인당 월 15만원 상당의 지역사랑상품권을 제공하는 것이다. 지방비는 도와 군이 각각 30% 정도 부담해야 한다. 청양군의 입장에서는 충남도의 지원이 절실한 상황이다.이런 가운데 20일 충남 청양군 청양문예회관에서는 '김태흠 지사와 청양군민의 대화'가 열렸다.이 자리에서 김돈곤 청양 군수는 "청양군이 6곳 중 하나로 선정됐다. 충남도의 지원이 절실하다. 도의 부담금을 100% 받아 내겠다"라며 "김태흠 지사는 말씀은 강하게 하지만 인품이나 추진력으로 보나 (도비를) 100% 부담할 것이라고 본다"고 말했다. 김 지사에게 일종의 SOS를 친 것이다.이에 대해 김태흠 지사는 이재명 정부의 기본소득 정책에 반대한다는 입장을 거듭 밝혔다. 그러나 "청양군과 협의를 하겠다"며 여지를 남겼다.김 지사는 "충남에서는 청양군이 선정될 것으로 예상했다. 서울과 세종시 등 대도시를 제외하고 대상지역은 9시도이다. 국가에서 각시도에 하나, 9개를 공평하게 선정했어야 한다. 경쟁을 시키는 나쁜X들이다"라고 성토했다.그러면서 "나는 기본소득에 반대한다. 왜 반대하냐면 지금 청양에도 잘사는 분들이 있다. 공무원들도 15만원 안 받아도 살 수 있다. 1년 수입이 7~8천만원 이상 되는 분들도 있다. 어린 아이까지 15만원씩 지급하는 제도는 공산주의이고 사회주의이다. 말이 되나"라고 반문했다.이어 김 지사는 "충남에서 청양 한 곳을 선정하면 청양분들은 좋아할 수 있다. 하지만 다른 지역은 어떻게 하나"라며 또 국가에서 40%를 지원하고 60%를 도와 지방에서 책임지게 하고 있다. 국가에서 전액을 책임져야 한다. 생색은 국가에서 내고, 고약한 사람들이다"라고 쏘아 붙였다.하지만 김 지사는 "(전에) 청양이 선정되면 (청양군과) 협의를 하겠다고 했다. 왜냐면 이미 국가에서 정했고 타 시도는 다 지급하는데, 단 얼마라도 지원을 안 할 수는 없다"라며 "(국가에서) 돈을 준다고 박수칠 문제가 아니다"라고 선을 그었다.