두 얼굴의 자본주의, 시민은 무엇을 해야할까

자본주의는 지구상에 일종의 '식인 풍습'을 만들어냈단다. 극히 적은 소수를 위한 풍요와 대다수를 위한 살인적인 궁핍이 식인 풍습 아니면 뭐겠니.(책, 19쪽).

자본주의가 만들어낸 세계의 식인 풍습은 뿌리 뽑혀야 하지. (중략) 인간의 노동과 재능, 천재성은 공동의 선, 즉 우리 모두의 공적인 이익을 위해 사용되어야 마땅하지. 소수의 안락과 호사, 권력을 위해서만 사용되어서는 안 된다는 말이야.(책, 22쪽).

"키부는 콩고 동쪽, 화산들로 이루어진 비룽가 산맥 아래쪽에 널리 펼쳐진 초원과 호수 지대로, 아주 근사한 풍광을 자랑하는 곳이야. 그곳에 외따로 떨어진 광산 지대에서 민간 기업들이 콜탄을 채취하지. 이 지역은 단단히 무장한 용병들이 지키고 있어. 콜탄이라고 하는 광물은 오늘날 금이나 은보다 더 귀 한 취급을 받는데, 그건 바로 이것이 비행기 동체와 휴대전화를 비롯해 선진국 국민들의 삶에 없어서는 안 되는 수많은 물건들을 만드는 데 사용되기 때문이야. (중략) 많은 어린이들은 광산에 가는 것만이 가족들이 굶어죽지 않을 수 있는 유일한 방법임을 잘 알고 있어, 좁은 갱도가 주는 공포에도 불구하고 많은 소년소녀가 광산 인력 보급 담당자를 따라나서는 것도 다 이 때문이지. (중략) 광산에서 캐낸 콜탄은 (중략) 일본, 중국, 유럽, 북아메리카 등지의 산업 국가 시장으로 운반되는 거지" (책, 75-78쪽)

"새로운 역사적 주체가 급부상하고 있단다. 바로 '지구촌 시민사회'야. 지구촌 시민사회라는 화두는 지극히 다양한 문화, 사회계층, 연령대에 속하는 수백만 명의 남녀를 한데 모으는 구심점 역할을 하지. (중략) 식인적인 세계의 질서에 맞서는 수많은 저항 전선으로 구성되어 있단다. (중략) 1억 2,000만 명에 이르는 소작인, 소농, 일용직 농업 노동자들의 조직인 비아 캄페시나, 성차별과 폭력에 맞서서 싸우는 여성운동 모임, 자연과 생물 다양성에 가해지는 위협에 대항하여 투쟁하는 그린피스, 투기 자본으로 인한 폐해를 제한하려는 아탁(Attac), 최소한의 인권 존중을 위해 싸우는 앰네스티 인터내셔널 (중략) 이들이 모두 한데 모이면 신비한 형제애가 형성되고, 이러한 연대감은 하루가 다르게 점점 더 강력한 힘이 되어 자본주의라는 야만에 맞서 투쟁하게 되는 게지." (책, 178-179쪽).

최근 <왜 세계의 가난은 사라지지 않는 가>를 읽었다. 이미 물질만능주의에 익숙해진 나, 더 많은 물질을 갖길 원하고, 매일 무언가를 무의식 중에 소비하며 살아가는 나, 그런 내게 이 책은 너무나 불편하긴 하다. 하지만 책을 읽어보면 알겠지만 장 지글러는 자본주의를 부정하는 사람이 아니다. 다만, 인권을 유린하고 노동력을 착취하며, 자기들의 배만 불리기를 원해 폭거를 일삼는 일부 다국적 기업에 대한 그리고 부패한 정치 권력에 대한 비판을 한다.인공지능 시대가 본격적으로 도래한 지금, 인공지능을 넘어 양자컴퓨팅이라는 새로운 기술을 목전에 둔 지금, 왜 세계의 가난은 사라지지 않는 것인지 진지하게 성찰해 볼 수 있는 기회라고 생각한다. 무엇보다 중요한 점은 이 책의 서술 방식은 장 지글러가 손녀의 자본주의에 대한 질문에 답을 하는 방식으로 구성됐다.자본주의 식인풍습이란, 표현은 거칠고 투박하게 들리지만 장 지글러의 발자취를 들여다본다면이해할 수 있다. 장 지글러는 스위스 대학의 사회학자이면서 UN 식량특별조사관과 스위스 연방의원을 지냈다. 무엇보다 식량특별조사관으로 재직하면서 그가 보아 온 수많은 기아들, 가난과식량 부족으로 인해 사망하는 빈곤국의 국민들. 그러나 지구 저 반대편에서는 지나치게 많이 음식을 섭취해 발생하는 비만 현상과 다이어트 약 과다복용 문제가 있다. 사치품이 날개 돋친 듯 팔리지만 오늘도 지금 이 시간에도 지구 반대편에서는 하루 한 끼 먹는 것조차 허락되지 않아, 죽음에 이르기도 한다. 식인 풍습이란 표현이 거칠게 다가오지만, 장 지글러가 빈곤한 이들의 삶을 마주하면서 느꼈을 분노와 좌절, 절망감, 말과 글로 표현하기 힘든 지점에 나와 그가 마주하고 있으므로 감히, 내가 그의 표현이 지나치다고 할 수 있을지 의문이 든다.내가 사용하는 휴대전화 소재인 콜탄은 콩고 키부키 어린아이들의 노동착취의 결과물이고, 아침, 점심 매일 마시는 커피는 과테말라 등에서 온 원두다. 아동과 여성들의 노동 착취 중심 그 배후엔방관하는 국가와 자본을 독점하는 다국적 기업 즉 자본주의의 핵심 축이 자리하고 있다. 자본주의는 존중 받아야 하는 인간들이 만든 훌륭한 제도는 맞다. 그러나 정말 예찬해야 할만한 가치가 있는 제도일까? 아니면, 두 얼굴을 가진 이중성을 내재한 야누스 얼굴과 같은 제도인가?결국, 장 지글러는 자본주의 식인 풍습을 그리고 인권을 말살하는 다국적 기업의 행태와 부패한 정치 권력과 퇴락한 사회 질서를 바로 잡는 실마리는 시민의 자발적 힘에 달려 있음을 강조하며, 글을 맺는다. 역사는 항상 개인들의 투쟁에 의해 바뀌어 왔고, 계속 전진해 왔다. 따라서 인간이 인간을 착취하는 구조는 결국 인간에 의해 변화를 맞이하게 된다는 의미다. 평소에는 그저 지나치면서 외면했던 국제 인권 단체와 시민 운동의 가치가 새롭게 다가온다. 아무리 거대해 보이고, 막강해 보이는 권력일지라도 부패했다면, 바로 잡아야 한다. 오직 시민의 힘에 의해서.