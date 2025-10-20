"전남 도서·농어촌 학교로 '대입지원관'이 간다"

큰사진보기 ▲전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

전라남도교육청 진로진학상담센터는 도서·읍면 지역 학생들을 위해 대입지원관이 학교를 찾아가는 '꿈대로 이동 모의면접 프로그램'을 진행한다고 20일 밝혔다.지난 13일 시작된 이 프로그램은 11월 21일까지 도내 27개 학교 169명의 학생을 대상으로 운영한다.대입지원관은 센터 방문이 어려운 학생들을 위해 학교를 찾아가 서류 검토부터 모의면접, 피드백까지 전 과정을 지원한다.학생 1명당 40분간 진행하며, 실제 입시 현장과 같은 긴장감을 제공하면서도, 학생 개개인의 강점과 진로 방향을 반영한 실질적 조언을 제시할 계획이다.학교와 학생들의 호응에 힘입어 지난해보다 대상 학교를 5개교 늘리고 참여 학생도 35명 늘려 운영한다.전성아 전남교육청 진로교육과장은 "'꿈대로 이동 모의면접'은 학생들의 불안을 덜어주고 자신감을 키워주는 동시에, 지역 간 교육격차를 해소하는 지원 사업"이라며 "도서와 읍면의 작은 학교에서도 학생 한 명 한 명의 꿈이 끝까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.