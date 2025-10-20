메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"전남 도서·농어촌 학교로 '대입지원관'이 간다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.10.20 13:13최종 업데이트 25.10.20 13:13

"전남 도서·농어촌 학교로 '대입지원관'이 간다"

전남교육청, '꿈대로 이동 모의면접' 프로그램 운영

원고료로 응원하기
전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사.
전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사. ⓒ 전라남도교육청

전라남도교육청 진로진학상담센터는 도서·읍면 지역 학생들을 위해 대입지원관이 학교를 찾아가는 '꿈대로 이동 모의면접 프로그램'을 진행한다고 20일 밝혔다.

지난 13일 시작된 이 프로그램은 11월 21일까지 도내 27개 학교 169명의 학생을 대상으로 운영한다.

대입지원관은 센터 방문이 어려운 학생들을 위해 학교를 찾아가 서류 검토부터 모의면접, 피드백까지 전 과정을 지원한다.

AD
학생 1명당 40분간 진행하며, 실제 입시 현장과 같은 긴장감을 제공하면서도, 학생 개개인의 강점과 진로 방향을 반영한 실질적 조언을 제시할 계획이다.

학교와 학생들의 호응에 힘입어 지난해보다 대상 학교를 5개교 늘리고 참여 학생도 35명 늘려 운영한다.

전성아 전남교육청 진로교육과장은 "'꿈대로 이동 모의면접'은 학생들의 불안을 덜어주고 자신감을 키워주는 동시에, 지역 간 교육격차를 해소하는 지원 사업"이라며 "도서와 읍면의 작은 학교에서도 학생 한 명 한 명의 꿈이 끝까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

#전남교육청#농산어촌학교#도서학교#모의면접#대입지원관

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사전남도, LS전선 투자협약... 국내 첫 해상풍력 설치항만 구축

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초