노조 파업에 업무마비 된다? 추석 연휴 공항에서 벌어진 놀라운 일

인천공항 보안 경비요원으로 일하는 노동자가 글을 보내와 싣습니다. 개인적인 사정으로 가명을 사용했습니다.
인천국제공항 노동자들인 우리는 인천공항을 늘 자랑스러운 모습으로 생각합니다. 그것은 그저 '국뽕'이 아닙니다. 실제로 전 세계 공항 평가에서 10년이 넘도록 1위를 한 공항이니 말이죠. 항상 편리하고, 항상 깨끗하고, 늘 편리한 공항. 세계 어느 곳에서도 부러워할 만한 공항, 이곳은 우리의 일터이자 저의 일터입니다.
이번 10월 추석 연휴에 인천공항은 각종 뉴스로 참 시끄러웠습니다. 공항에서 일하는 노동자들이 파업을 하는 바람에 긴 연휴 해외여행을 계획하는 즐거운 마음인 여행자들을 무겁게 만든다고, 인천공항 파업이 문제라고, 인천공항 업무가 마비된다는, 글이 난무했습니다. 추석 연휴에 '인천공항'이라는 단어를 네이버 등 포털사이트에서 검색하면 인천공항 파업으로 인해 승객들의 출국이 지연되거나 방해될 것이라는 소위 '예언성' 글을 찾아볼 수 있었습니다.
영화에서 주인공이 있으면 항상 '빌런(악당)'이 있듯이 여행객은 주인공이고, 그 즐거운 여행을 지연시키거나 막고 있는 것은 파업을 하는 공항 노동자가 됩니다. 그래서 '빌런'이라는 변수로 주인공의 여행이 방해되는 '새드엔딩'이 되었을까요? 과연 즐거운 해외여행의 주인공을 막은 '빌런'은 존재했을까요?
올해 추석 연휴에도 인천공항 '빌런'은 없었다
결론적으로 주인공은 존재했으나, 빌런이 등장하지 않은 해피엔딩이었을 것입니다. 즐거운 해외여행을 계획하고, 공항에 도착해 티켓을 받고 수하물을 항공사에 부칩니다. 그리고 잠시 대기하다 보안 검색을 받기 위해 길게 늘어선 줄 뒤로 서서 검색을 받습니다. 그런 뒤 법무부 출국 절차를 거칩니다. 요즘은 지문으로 많이 이용하니 불과 30초도 걸리지 않고 출국 심사까지 완료할 수 있습니다. 그다음은 면세 구역으로 여행객들이 계획한 대로 마음껏 즐기시면 됩니다.
그런데 이상합니다. 주인공의 출국을 방해하는 빌런이 나올 때가 지난 것도 같은데 빌런은 등장하지 않고 허무하게 주인공은 비행기를 타고 출국을 하고 맙니다. 왜일까요?
주인공의 즐거운 여행을 방해하는 빌런은 존재하지 않기 때문입니다. 주인공에게 항공편 티켓을 제공한 항공사, 보안 검색을 한 검색 직원, 법무부 공무원, 그 누구도 파업을 하거나 혹은 유사한 행동을 하지 않았기 때문입니다.
이번 추석 연휴 기간 인천공항 일평균 여객 수는 21만7000여 명으로 그중 약 13만 명이 출국 승객이었습니다. 특히 10월 3일에는 인천공항이 2001년 개항한 이래 처음으로 출국 승객이 13만 명을 넘어섰다고 합니다. 늘 그래왔듯 성수기, 명절 때는 그 정도로 많은 승객이 인천공항을 이용합니다. 그러니 이 시기에는 다소 지연될 수 있는 것을 감안해 승객들이 조금 더 일찍 공항에 방문해 출국 절차를 준비하는 것이지요.
굳이 여행을 방해하거나 불편하게 만들었던 '빌런'을 찾자면 파업에 참여한 환경미화 노동자들이 900여 명에 달해 쓰레기통이 잘 안 비워진 점일까요? 그러나 인천공항은 추석 연휴 동안 파업에 참여한 노동자들을 대신할 '알바생'을 써서 청소를 해왔기 때문에 예상하고 두려워했던 출국 절차의 지연과 방해는 존재하지 않았을 것입니다.
즐거운 마음으로 바쁘게 해외여행을 떠나는 여행객들에게 노동자들의 파업은 큰 불편이 되지 않았을 거란 생각을 합니다. 오히려 불편하게 한 것이 있다면 공항 노동자들의 파업이 마치 여행객들에게 큰 지장을 줄 것처럼 글이나 기사를 쓴 이들이 아닐까요? 애초에 크게 벌어지지 않을 일을 마치 공항 노동자들이 위협 요소가 될 것처럼 글을 써서 해외여행을 준비하는 여행객들 마음에 불안과 초조함을 심어줬으니 말입니다.
잦은 야간 노동에 아픈 노동자들... 이것이 그렇게 무리한 요구일까
저는 인천공항에서 20년이 넘도록 일해왔지만, 우리 자회사 노동자들이 이용객들에게 빌런이 된 적이 단 한 번도 없다고 자부합니다. 여러분들을 즐거운 여행의 주인공으로 만들어 드리기 위해 3개 자회사 노동자가 존재하는 것이고요. 여행객들의 안전과 편안한 여행을 위해 지금도 인천공항에서는 하루 24시간 공항 노동자들이 일을 하고 있습니다.
다만, 노동자들이 파업하는 데에는 분명한 이유가 있습니다. 25년 동안 강도 높은 야간 근무 형태로 근무를 해왔는데 야간 노동을 줄이게 해달라, 근무 시간을 조금이라도 축소하게 해달라는 것이 파업에 참여하는 분들의 요구입니다. 다년간, 그리고 장시간 야간 업무의 과중으로 많은 노동자가 사망했고, 뇌출혈 등 중한 병으로 쓰러지는 분들이 많았기 때문이죠.
또한, 이런 야간 노동은 인천공항 공사 직원들과의 차별이라고 생각하는 겁니다. 어떤 분들은 그러면 200~300대 1의 경쟁률인 '시험'을 봐서 공항 공사에 직고용이 되면 되는 것 아니냐고 물을 수 있을 텐데요. 25년 간의 힘든 야간 노동의 업무 강도를 낮추자는 것이 그렇게 무리한 요구일까요?
무심코 공항에 오셨다가 파업 집회를 하는 노동자들을 보고 눈살을 찌푸리시는 분들을 많이 봅니다. 그분들 중엔 우리가 높은 연봉을 받고 있음에도 집회하고 통행에 불편을 준다고 생각하시는 분들도 있을 것입니다. 하지만 그 자리에 앉아 있는 노동자들이 대부분 최저임금을 받고 있습니다. 우리도 즐거운 여행을 하는 여행객들을 돕고 싶지, 불편을 주거나 방해를 하고 싶진 않습니다.
12일간 파업의 주요 내용 중 하나는 안전한 공항을 만들기 위해 안전한 일터를 만들어야 한다는 내용이었습니다. 최저 임금을 받으며 강도 높은 야간 노동으로 건강과 삶이 힘들어진 노동자들에게 불안정한 일 환경과 건강권을 지키는 파업을 결정한 것은 결코 쉽지 않은 결정이었습니다.
인천공항 노동자들은 오는 10월 25일 재파업을 예고하고 있습니다. 파업에 참여하시는 분들은 다른 분들이 상상할 수 없는 정신적, 육체적, 물질적 고통을 감내하고 있습니다. 이러한 과정에는 안전한 공항을 만들고자 하는 인천공항 노동자들의 한과 의지가 담겨 있습니다.
공항에 오시면 여행객을 방해하는 노동자가 있다는 글을 쓰는 이들이 존재할지언정 정작 상상했던 빌런은 존재하지 않습니다. 그러니 인천공항에 오셔서 즐거운 여행의 주인공이 되시기를 바랍니다.
