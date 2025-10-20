노조 파업에 업무마비 된다? 추석 연휴 공항에서 벌어진 놀라운 일

▲추석 연휴 첫 날인 3일 인천국제공항 제1여객터미널에서 보안요원이 근무를 서고 있다. 한편 연휴 기간 추가 근무를 거부하기로 했던 인천국제공항 보안검색 요원들은 입장을 바꿔 예정대로 추가 근무를 하기로 했다. 이에 따라 이용객이 몰리는 연휴 기간 공항 혼잡 우려는 덜게 됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기