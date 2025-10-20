"학폭 없어져야" 아이들 데리고 광장 나온 청주 오창 학부모들

큰사진보기 ▲20일 저녁 오창지역 주민 400여명이 자발적으로 모여 학교폭력 근절 캠페인 및 집회를 열었다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회에 참가한 학생들. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제보자 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오창지역에서 학교폭력을 근절하고 예방하자는 취지의 캠페인 및 집회가 열렸다 19일 저녁 오창지역 주민 400여 명은 쌀쌀한 날씨에도 자발적으로 오창 호수공원 인근 광장에 모여 집회를 열었다.가족 단위로 삼삼오오로 모인 참가자들은 돗자리를 펴고 앉아 전기 촛불을 들고 학교폭력의 심각성, 학부모의 양육 태도 등을 언급하며 학교폭력 근절을 촉구했다.특히 이날 집회에는 초·중·고등학생들도 다수 참석, 학교폭력의 심각성을 알렸다.이날 집회는 오창지역 내 중학교에서 발생한 학교폭력 결과가 최근 '학교폭력 아님'으로 결정됨에 따라 이를 비판하고 앞으로 학교폭력이 일어나지 말아야 한다는 것을 알리기 위해서 열렸다.집회에 참가한 주민 A씨는 "지금도 피해를 당한 아이는 숨도 제대로 못 쉬고 있다. 그런데 가해 아이 측은 미안하다는 말도 없이 변호사를 선임하고 있다고 한다"며 "많이 응원해주시고 다시는 오창에서, 이 세상에서 학교폭력이 없어졌으면 좋겠다"고 말했다.또 다른 주민 B씨는 "저는 아직 결혼을 하지는 않았지만 요즘 아이들은 혼날 때는 혼나야 된다. 내 아이만 예쁘고 귀하다고 생각하면 안 된다. 아이들을 건강하게 잘 키웠으면 좋겠다"며 학부모 역할을 강조했다.자신을 피해 학생 부모의 지인이라고 밝힌 C씨는 "이번 일을 보면서 현실이 영화보다 더 참혹하다는 것을 느꼈다. 폭력 당하는 영상과 증거가 있는데 왜 폭력이 아니라는 결론이 난 것인지 도저히 이해할 수 없다"며 "너무 억울하다"고 토로했다.이어 "학교폭력은 정말 당해보지 않은 사람은 모른다. 피해자들을 응원해주시고 정말 정의는 살아있다는 것을 보여주고 싶다"고 강조했다.이날 집회에서는 참가자들의 발언 이외에 노래 공연 등이 이어졌다.한편 오창지역 내 중학교에서는 2명의 학생이 3명의 학생으로부터 수개월 동안 폭행과 폭언, 금품갈취 등을 당한 것으로 알려졌다.주민들 사이에서 자발적으로 아파트 베란다, 나뭇가지 등에 노란 리본을 게시하는 등 학교폭력 근절과 가해 학생에게 적절한 처분이 내려지길 촉구하는 지역 내 움직임이 있었다.그러나 청주교육지원청 학교폭력심의위원회는 '증거 불충분' 등의 이유로 '학교폭력이 아니'라는 결론을 내렸고, 피해 학생 측은 행정소송을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 가해 학생 측도 변호사를 선임한 것으로 전해졌다. 이번 '오창 학폭 사건'은 법적 다툼으로 이어질 전망이다특히 오창지역에서는 최근 노란 리본 게시와 관련, 청주시학교학부모연합회 이름으로 현수막이 게시돼 논란이 일었다.현수막에는 "노란리본은 본래 세월호 참사 희생자를 추모하고 생명과 안전의 가치를 되새기는 상징물로 그 뜻은 매우 소중하다"면서도 "노란리본이 설치될 경우 등·하교하는 학생들에게 세월호의 비극적 이미지를 직접적으로 연상시켜 위화감이나 심리적 불안감을 조성할 우려가 있다"는 글이 써 있다.청주시학교학부모연합회는 "학교 앞 노란리본 설치는 부적적하다고 판단하며 학생들이 안전하고 따뜻한 학교문화를 체감할 수 있도록 노란리본을 자진정리해 달라"고 당부했다.이에 지역 커뮤니티에서는 '세월호를 빗대어 어거지 쓴다는 생각밖에는(안든다)', '학생들을 위한다면서 학폭 때문에 난리 날 때는 말 한마디 없더니', '비극적 이미지를 연상... 기가 막히네요' 등의 댓글이 게시됐다.이 현수막은 게시 하루 만에 철거된 것으로 알려졌다.