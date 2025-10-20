'윤석열 면회'에 송언석 애매한 교통정리 "그럴 수 있어, 난 약속 안 해"

장동혁 국민의힘 대표의 윤석열씨 일반 면회를 두고 우려의 목소리가 나오자 송언석 원내대표가 애매한 교통정리에 나섰다.
취재진과 만나 관련 질문을 받은 송 원내대표는 "있을 수 있는 일이다", "특별한 문제점을 느끼지 못한다"라는 등의 입장을 밝혔다. 다만 '장 대표의 면회 사실을 사전에 알았나'라는 물음엔 "몰랐다"라고, '송 원내대표도 면회를 갈 것이냐'라는 물음엔 "저는 약속한 적 없다"라며 나름대로 거리를 뒀다.
송언석, 장동혁-윤석열 면회는 "개인적 방문"
송 원내대표는 20일 오전 서울 여의도 국회 본관 원내대표실에서 '국정감사 중간평가 기자간담회'를 진행한 뒤 취재진에게 질문을 받았다. 그중엔 지난 주말 사이 드러난 장 대표의 윤씨 면회에 관한 질문도 있었다.
이에 송 원내대표는 "(면회는) 개인적으로 있을 수 있는 일이라고 생각한다", "저는 특별한 문제점을 느끼지 못하고 있다"라는 입장을 밝혔다. 그러면서 "장 대표가 전당대회 때 여러 차례 약속했던 상황이기 때문에 조용히 다녀왔던 것 같다. 또 (장 대표가) 특별 면회 신청을 했는데 계속 거부돼 일반 면회로 잠깐 다녀온 것 같다"라며 감쌌다.
다만 그는 <오마이뉴스>가 '그렇다면 송 원내대표 본인은 (윤씨 면회를) 갈 생각이 있나. 지도부 차원 방문이라든지'라고 묻자 "저는 (장 대표와 달리) 전당대회에 나간 적도 없고 (윤석열 전 대통령) 면회를 가겠다고 약속한 적도 없다"라고 선을 그었다. 그는 질의응답을 마친 직후 원내대표실 앞 복도에서 또다시 취재진과 마주쳤는데, 취재진이 재차 '장 대표의 면회 사실을 사전에 알았는가'라고 묻자 "난 몰랐다. (장 대표의 면회는) 개인적 방문"라고 답했다.
한편 송 원내대표는 이날 기자간담회에서 ▲ 이재명 대통령 지지율 하락 등으로 가늠하는 취임덕(취임과 동시에 레임덕) ▲ 10.15 부동산 대책 관련 공급 확대안 수립 등 촉구 ▲ 미공개 정보 이용 주식거래 의혹을 받는 민중기 특별검사의 사퇴 및 수사 촉구 등을 말했다.
또 김현지 대통령실 제1부속실장(전 총무비서관)의 국정감사 출석에 대해서는 "특정인이 총무비서관일 때는 결사적으로 안 된다고 하다가 사람 바뀌고 나니까 당연히 출석한다고 한다"라며 비판했다.
송 원내대표는 "결과적으로 김 전 총무비서관을 보호하기 위해 급작스럽게 대통령실 내부 인사를 했다는 점, '김현지'이기 때문에 국감 출석을 결사적으로 막아야 했다는 점, 그래서 '존엄현지' 실체가 다시 한번 드러났다는 점이 어제 김병기 더불어민주당 원내대표의 발언에서 확인됐다"고 말했다.
앞서 김병기 민주당 원내대표는 지난 19일 국회에서 기자간담회를 열고 "총무비서관 직책을 유지하고 있으면 국감에 나오는 게 맞고 직책이 변경됐으면 변경된 분이 나오는 게 맞다"는 입장을 밝힌 바 있다.
