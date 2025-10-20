"하마스의 휴전 협정 위반"이라는 미국, 의도가 의심스러운 이유

큰사진보기 ▲현지시각 10월 13일, 가자지구 남부 칸유니스에서 하마스와 이스라엘 간의 휴전 합의에 따라 이스라엘 교도소에서 석방된 팔레스타인 수감자들이 가자지구에 도착하자 환영을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

지난 18일(현지시간) 미 국무부는 성명을 통해 "신뢰할만한 보고"가 있다면서 하마스가 가자지구 민간인 공격을 계획하고 있다고 언급했다. 만일 그런다면 이는 트럼프 대통령이 끝낸 휴전의 "직접적이고 중대한 위반에 해당한다"면서 "하마스가 민간인을 공격하면 주민을 보호하고 휴전을 유지하기 위한 조치가 강구될 것"이라고 했다. 하지만 신뢰할만한 보고나 하마스의 상세한 계획이 무엇인지는 밝히지 않았다. 이는 트럼프 대통령이 이 성명보다 앞서 "하마스가 가자 주민을 계속 살해하면 우리가 그들을 죽일 것"이라고 말한 것과 맥락을 같이 한다.다음날인 19일 하마스는 미국의 주장을 전면 부인하는 성명을 냈다. 하마스는 미국의 주장은 틀렸고 완전히 이스라엘의 잘못된 선전과 연결되어 있다면서 미국에 이스라엘의 주장을 반복하는 걸 멈추라고 요구했다. 하마스는 가자지구의 상황은 완전히 반대라며 이스라엘이 만들고 무장시키고 지원한 갱단이 살해와 납치, 구호품 약탈, 주민 공격을 해왔고 하마스는 주민을 보호하기 위해 갱단들을 추적하고 책임을 묻고 있다고 밝혔다.사실 미 국무부와 트럼프 대통령의 주장은 뜬금없고 가자지구 상황을 이해하는데 혼란을 주고 있다. 그동안 미국과 트럼프 대통령은 이스라엘의 가자지구 주민 집단학살에 대해 어떤 문제 제기도 하지 않았고 국제사회의 집단학살 비난에도 흔들림 없이 이스라엘을 지지했다. 그런 미국이 하마스로부터 가자지구 민간인을 보호하겠다니 의아한 일이다. 하마스가 주민들을 살해할 계획을 하고 있다는 것 또한 국제사회와 주민들의 압박 때문이었지만 집단학살과 기근 상황을 끝내기 위해 하마스가 휴전에 합의한 점을 생각하면 이해하기 힘든 주장이다.하마스가 민간인의 생명을 위협하고 있다는 미국의 주장은 휴전 이후 하마스가 갱단 대원들을 공개 처형한 것과 관련이 있다는 합리적 추론이 가능하다. 하마스가 가자지구 주민을 살해한 경우는 이외에는 없기 때문이다. 그런데 하마스가 처형한 건 그냥 '민간인'이 아니라 갱단에서 범죄를 저지른 사람들이었다. 그리고 이들은 아직은 가자지구를 통치하고 있는 하마스와 주민들의 입장에서 보면 이스라엘의 보호와 지원을 받으면서 전쟁 동안 주민들을 살해하고 구호품을 약탈해 자기 잇속을 채운 배신자들이자 이스라엘에 부역한 자들이다.이스라엘은 전쟁 동안 하마스에 반대하는 갱단들과 무장 집단들을 지원해왔다. 지난 6월 네타냐후 총리는 한 이스라엘 의원이 네타냐후 정부가 가자지구 범죄자들과 갱단에게 무기를 제공했다는 의혹을 제기하자 이를 인정했다. 네타냐후 총리는 방송에서 "안보 관리들의 조언에 따라 하마스에 반대하는 파벌들을 활성화했는데 그게 뭐가 나쁘냐?"고 말했다.지난 9월 영국 <가디언>은 이스라엘군이 하마스에 대항할 여러 파벌들을 무장시키고 훈련시켰다고 보도했다. 그중 가장 효과를 낸 사례 중 하나가 휴전 이전 적어도 수개월 동안 가자지구 남부에서 '성공적으로' 작전을 진행한 인민군(Popular Forces)다. 인민군은 라파 출신의 베두인 야세르 아부 샤바브가 이끄는 무장 갱단으로 <가디언>은 이스라엘이 스스로 "대태러 서비스"를 제공한다는 이 갱단에게 하마스로부터 압수한 무기들을 제공했다고 보도했다.한편 지난 10월 4일 영국의 스카이뉴스는 아부 샤바브의 인민군이 이스라엘의 보호와 지원을 받으면서 호화생활을 누리는 여러 영상을 공개했다. 공개된 영상에 따르면 인민군 대원들과 가족들은 본부가 있는 가자지구 남부의 약 50헥타르에 달하는 지역에서 모든 물자가 풍족한 생활을 누리고 있었다. 호화로운 빌라는 물론 깨끗하고 최신 시설을 갖춘 학교, 모스크, 수퍼마켓 등이 있었고 주민들은 최신형 스마트폰과 오토바이를 가지고 있었다. 인민군의 한 고위 지휘관은 스카이뉴스에 이곳에 500-700명 정도의 대원을 포함해 약 1500명이 거주하고 있다고 말했다. 한 영상에는 대원들이 약탈한 구호품 트럭에서 유엔 세계식량계획(WFP) 마크가 찍힌 밀가루 포대를 내리고 있는 모습도 있었다. 그는 이스라엘이 총, 차 등은 물론 각종 물품의 밀수를 허락하고 있다고 말했다. 유엔은 이들의 주 수입원이 담배 밀수라고 밝혔다.이스라엘은 이런 무장 갱단들의 범죄행위를 눈감아주고 모든 편의를 제공하고 보호하면서 하마스와 싸울 세력으로 키워왔다. 가디안은 9월 말 보도에서 가자지구 전체에서 십여 개의 새로운 무장 파벌이 등장했다면서 이들이 구호품을 약탈하고 구호 단체에게 보호를 명분으로 현금을 요구하고 있다고 보도했다. 또한 이런 무장 갱단과 파벌 등의 만연이 평화 구상은 물론 휴전 후 가자지구 안정과 안전을 위협할 수 있다고 보도했다.휴전 후 가자지구를 통치하고 있는 하마스는 이스라엘의 지지를 받고 성장한 무장 갱단들을 제압하고 치안을 복구하려 하고 있다. 공개 처형은 이런 움직임 가운데 이뤄졌다. 물론 정당한 사법적 절차가 없이 이뤄진 처형은 문제가 있고 이에 대한 국제사회의 반감이 있는 건 당연하다. 그러나 가자지구가 휴전이 이뤄졌지만 여전히 전쟁 상황이고 하마스가 전쟁 동안에도 이들 무장 갱단들과 무력 충돌을 해온 것을 고려하면 그리 놀랄 일은 아니다. 그런데 미국은 이를 '민간인' 살해로 규정하고 휴전 협정을 위반했다며 하마스를 압박한 것이다.가자지구의 상황, 이스라엘의 갱단 무장화와 지원, 그리고 그간 국제 언론의 보도를 모두 고려한다면 하마스의 갱단 처형은 극단적이지만 이해할 수 없는 상황은 아니다. 그럼에도 미국이 "신뢰할만한 보고"를 언급하면서 이를 지적한 건 그동안 하마스에 대항할 갱단들과 파벌들을 무장시켜온 이스라엘의 주장을 따른 것으로 볼 수밖에 없다. 언급한 "신뢰할만한 보고" 또한 이스라엘 쪽에서 나온 것이고 미국과 이스라엘의 교감이 있었을 것이라는 합리적 추론이 가능하다.사실 미국이 하마스의 갱단 처형을 '민간인' 살해로 규정하고 휴전 협정 위반이라고 주장하는 건 논리적으로 전혀 설득력이 없다. 처형당한 이들은 그냥 민간인이 아니고 하마스의 처형은 이스라엘-하마스 간 휴전과는 아무 상관이 없기 때문이다. 그럼에도 이런 논리를 들이대는 건 2단계 평화 협상에서 의제가 될 하마스 무장 해제를 압박하기 위한 것으로 보인다. 또한 '휴전 협정 위반' 주장을 함으로써 이스라엘에 다시 하마스를 공격할 빌미를 주는 건 아닌지 의심이 들기도 한다.휴전 합의 10일이 지났지만 여전히 휴전은 불안하다. 19일 이스라엘이 가자지구 남부에 폭격을 가해 44명이 사망한 건 불안한 휴전 상황을 단적으로 보여준다. 이스라엘은 하마스가 휴전 합의를 어기고 공격을 해 2명의 이스라엘군이 사망했다고 했으나 하마스는 아무런 무력 충돌이 없었다고 주장했다. 폭격 후 이스라엘은 휴전을 준수할 것이라고 밝혔고 하마스 또한 휴전 준수를 약속했지만 서로 상대가 휴전을 위반했다는 주장은 거두지 않았다. 이런 상황에서 이스라엘과 교감하고 이스라엘에 치우친 미국이 가자지구 상황을 왜곡하고 하마스를 압박한다면 휴전은 불안해지고 이스라엘의 가자지구 재공격이 이뤄질 수도 있다. 나아가 향후 종전 협상 또한 어려워질 수 있다.