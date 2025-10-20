'학생신문 압수 규탄' 서명 1만5천 육박...신도중 교장, 사과

▲16일 오후 3시 30분, 23개 청소년인권단체들은 서울시교육청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “S중은 즉각 <토끼풀> 신문 배포 금지를 철회하고, 불법 압수한 모든 신문을 원상 반환하라”라고 요구했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기