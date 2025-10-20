7백만 명 몰린 '노 킹스' 시위에도 트럼프, 왕관 쓴 모습 올리며 시위대 조롱

AD

큰사진보기 ▲19일 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 AI 생성 영상을 올렸다. 영상 속에서는 왕관을 쓴 트럼프 대통령이 '트럼프 왕(KING TRUMP)'라는 문구가 적힌 전투기를 몰고 직접 노 킹스 시위대에 오물 폭탄을 투하하는 장면이 나왔다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲백악관 또한 X(옛 트위터) 공식 계정에 "우리는 다르게 만들어졌다"며 트럼프 대통령과 밴스 대통령은 왕관을 쓴 반면, 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표는 멕시코 전통 모자인 솜브레로를 쓴 합성 사진을 게시했다 ⓒ 백악관 X 갈무리 관련사진보기

미국 전역에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 행정부를 비판하는 '노 킹스(No Kings, 왕은 없다)' 시위에 7백만 명에 달하는 인파가 몰린 가운데 트럼프 대통령과 백악관은 노골적으로 시위대를 조롱하고 나섰다.18일(현지시각) 미국 50개 주, 2700곳이 넘는 지역에서 노 킹스 시위가 개최됐다. 지난 6월에 열린 같은 시위에는 약 5백만 명이 참여한 것으로 추산되었는데, 이번 시위에는 그보다 더 많은 7백만 명이 넘는 시민들이 몰린 것으로 파악됐다.시위 주최 측은 이번 시위에 대해 "지난 6월, 단 하루의 저항으로 시작된 이 시위는 이제 독재에 대한 지속적인 전국적 저항으로 확대되어, 작은 마을에서 도심으로, 그리고 민주주의를 수호하고자 결의한 모든 지역사회로 퍼져 나갔다"며 "트럼프 대통령은 자신의 통치가 절대적이라고 생각하지만 미국에는 왕이 없다. 우리는 혼란과 부패, 잔혹함에 굴하지 않을 것"이라고 설명했다.또한 "'노 킹스'는 단순한 슬로건이 아닌 미국이 건국된 토대"라면서 "거리에서 시작되어 수백만 명이 외치고, 포스터와 구호를 통해 전해진 이 구호는 도시부터 시골 마을 광장까지 울려 퍼지며, 전국민을 하나로 모아 독재에 맞서 싸우게 한다"고 덧붙였다.한편 주최 측은 줄곧 '3.5% 법칙'을 강조해 왔다. 이는 정치학자 에리카 체노웨스와 마리아 스테판은 1900년부터 2006년까지의 시민 저항운동을 연구한 결과, 전체 인구의 3.5%가 비폭력운동에 적극적이고 지속적으로 참여한 경우 실패한 사례가 없었다는 데서 나온 법칙으로 현재 기준 미국 인구의 3.5%는 약 1100만 명이다.이처럼 수백만 명의 국민이 자신을 비판함에도 불구하고, 트럼프 대통령은 AI(인공지능) 생성 영상을 공유하며 오히려 이들을 조롱하는 태도를 보였다.19일 트럼프 대통령은 자신의 SNS에 엑스(X)의 'xerias_x'라는 계정이 올린 영상을 공유했다. 영상 속에서는 왕관을 쓴 트럼프 대통령이 '트럼프 왕(KING TRUMP)'라는 문구가 적힌 전투기를 몰고 직접 노 킹스 시위대에 오물 폭탄을 투하하는 장면이 나왔다.같은 날 그는 J.D.밴스 부통령이 올린 AI 생성 영상을 공유했는데, 마찬가지로 왕관을 쓴 트럼프 대통령이 검을 들자 주변 사람들이 그에게 절을 하며 숭배하는 장면이 담겨 있었고, 배경 음악은 '왕을 경배하라'는 제목의 노래였다.백악관 또한 X(옛 트위터) 공식 계정에 "우리는 다르게 만들어졌다"며 트럼프 대통령과 밴스 대통령은 왕관을 쓴 반면, 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표는 멕시코 전통 모자인 솜브레로를 쓴 합성 사진을 게시했다. 트럼프 행정부는 최근 민주당을 향해 멕시코를 비롯한 히스패닉 이주민들만을 위한 정치를 펼치고 있다고 비판해왔다.애비게일 잭슨 백악관 대변인 또한 노 킹스 시위에 대한 대통령의 의견을 묻는 <뉴욕타임스>의 서면 질의에 "누가 신경이나 쓰겠나?(Who cares?)"라고 대수롭지 않다는 반응을 내놓았다.트럼프 행정부가 노 킹스 시위를 조롱하는 가운데 <워싱턴포스트>는 이번 시위가 지난 2009년 오바마 행정부 당시 발생한 '티파티 운동'과 같이 흘러갈 수 있다고 경고했다. 풀뿌리 보수주의 운동인 티파티 운동은 이후 공화당을 비롯해 미국 내 극우화에 큰 영향을 미쳤고, 결국 2016년 미국 대선에서 공화당의 트럼프 후보가 당선되는 결과에 기여했다.<워싱턴포스트>는 19일 사설에서 "민주당 기득권층은 2009년 티파티 운동을 일축하며, 버락 오바마 대통령의 정책에 대한 대중의 반발을 보수적인 억만장자의 자금 지원으로 발생한 무기력한 현상이라고 오만하게 치부했다"며 "현 공화당 지도부도 전국 수백만 명의 시위대를 억만장자 금융가이자 민주당 후원자인 조지 소로스의 꼭두각시에 불과하다고 일축하며 같은 실수를 저지르고 있다"고 꼬집었다.매체는 "미국처럼 양극화된 나라에서 (시민들의) 진정한 열정을 선동이나 악의적인 외국의 영향력 탓으로 돌리는 것은 정치적으로 위험한 일"이라며 트럼프 대통령과 지지자들이 오는 2026년 중간선거에서 지난 2010년 중간선거 당시 참패한 오바마 행정부의 전철을 밟고 있는 건 아닌지 돌아볼 필요가 있다고 지적했다.