"10월말~11월초 판문점 특별견학 중단"에, 북미회담 염두?

큰사진보기 ▲정동영 신임 통일부 장관, 판문각 방문정동영 신임 통일부 장관이 25일 취임식을 앞두고 판문점을 찾아 자유의 집에서 판문각을 살펴보고 있다. ⓒ 통일부 관련사진보기

AD

통일부는 20일, 오는 10월말부터 11월 초까지 판문점 특별견학이 중단된다고 밝혔다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 판문점에서 회동할 가능성을 염두에 둔 조치 아니냐는 추정이 나온다.구병삼 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "10월 말부터 11월 초까지 통일부가 실시하는 판문점 특별견학은 실시하지 않는다"라고 밝혔다.이어 구 대변인은 특별견학 중단 사유와 기간에 대해 "판문점 자체가 유엔사(유엔군사령부)가 관할하는 지역이라 특별견학에 대한 모든 권한은 유엔사가 가지고 있다"면서 "추가 사항은 유엔군사령부로 문의하시길 바란다"고 말했다.유엔군사령부(유엔사)는 남북 긴장이 고조되면서 중단되었던 판문점 특별견학을 지난 5월부터 재개한 바 있다.트럼프 대통령은 오는 29일 방한할 것으로 예상되고 있는데, 이 시점을 전후해 판문점 특별견학이 중단되는 것이다. 때문에 유엔사가 북미 정상 회담을 염두에 두고 이 같은 조치를 취한 것 아니냐는 분석이 나오고 있다.앞서 정동영 통일부 장관은 지난 15일 MBC에 출연해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상이 만날 가능성에 대해 "상당히 있다"고 밝힌 바 있다. 정 장관은 양 정상이 만날 장소로는 "판문점 북측"을 언급했으며, 판단 근거로는 '공개된 정보와 자료'로 분석했다고 설명했다.미국 CNN 방송도 지난 18일(현지시각) 트럼프 대통령이 방한 기간 중 김 위원장과 만나는 방안을 미 정부 당국자들과 비공개로 논의했다고 보도했다.하지만 판문점 특별 견학 중단이 북미 정상 회담 성사 가능성을 염두에 두었기 때문이라기보다 APEC 기간 중 돌발상황을 예방하기 위한 실무적 차원의 조치라는 시각도 있다.한편, 유엔사는 관련 질의에 "가정적인 시나리오에 대해서는 언급하지 않겠다"라며 "판문점 공동경비구역 출입 요청은 모두 안전 확보 및 원활한 조율을 위한 절차에 따라 처리 중"이라고 원론적 답변만 했다.