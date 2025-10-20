청양 찾은 김태흠, "농어촌 기본소득 반대 입장... 선정되면 협의"

▲청양 찾은 김태흠, “청양군 선정되면 협의하겠다” 20일 청양군을 방문한 김태흠 충남지사가 농어촌 기본소득 시범 사업에 대한 원칙적인 반대입장을 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲20일 김태흠 지사가 “청양군수의 입장은 당연히 이해한다. 하지만 저는 도지사로 15개 시군의 입장에서 봐야 한다”며 “협의하겠다는 것은 중앙정부에 보내는 메시지다. 전액 국비로 해야 하고 아니면 적어도 70%는 부담해야 한다. 내년 예산 편성하기 전까지 국가에 강하게 요구하겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

20일 청양군을 방문한 김태흠 충남지사가 농어촌 기본소득 시범 사업에 대한 원칙적인 반대입장을 밝혔다.민선8기 4년 차 시·군 방문으로 청양을 방문한 김 지사가 언론인과의 대화에서 보편적 복지는 포퓰리즘이라는 자신의 신념을 재차 밝힌 것.김 지사는 시범 사업의 경우 정부가 소멸 지역 69개 중에서 6개를 선정하는 것이 아니라 전국 9개 도에서 한 개 군을 선정해 국비 100%를 지원하는 게 타당하다는 기존 주장을 재차 확인했다.반면 김돈곤 청양군수는 "농어촌 기본소득 시범 사업이 지역소멸 대응과 지역민의 삶의 질 향상, 생활경제 회복, 기업 유치 등을 위해 절실하다"며 도의 지원을 당부했다.이에 대해 김 지사는 "도에서 지원한다, 안 한다 이야기하기 전에 청양군이 선정된다면 협의하겠다"고 여지를 남겼다.이어 "청양군수의 입장은 당연히 이해한다. 하지만 저는 도지사로 15개 시군의 입장에서 봐야 한다"며 "협의하겠다는 것은 중앙정부에 보내는 메시지다. 전액 국비로 해야 하고 아니면 적어도 70%는 부담해야 한다. 내년 예산 편성하기 전까지 국가에 강하게 요구하겠다"고 밝혔다.끝으로 김 지사는 "현직에 있는 사람은 포퓰리즘으로 가는 것이 아니라 미래를 예측하고 가야 한다. 충남 15개 시군이 어떤 방향으로 가야 할지 생각하겠다. 좌우고면하지 않는 당당한 모습으로 도정을 이끌겠다"고 말했다.한편, 농림축산식품부는 20일 오전 '2026~2027년도 농어촌 기본소득 시범사업' 대상지로 경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창, 전남 신안, 경북 영양, 경남 남해를 확정했다.이에 따라 김태흠 지사가 어떤 방식으로 협의에 나설지 이목이 쏠리고 있다.