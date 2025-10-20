이번엔 이종섭, 또 구속 위기 놓인 윤석열 정부 장관

큰사진보기 ▲이종섭 전 국방부 장관이 지난 9월 17일 오전 서울 서초구 순직해병 특검 사무실에 도피성 호주대사 임명 의혹 관련 참고인으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲김계환 전 해병대 사령관이 지난 7월 22일 오전 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲유재은 전 국방부 법무관리관이 지난 8월 18일 오전 9시 30분께 서울 서초구 채해병 특검팀(이명현 특검) 사무실로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲박진희 전 국방부 군사보좌관이 지난 7월 28일 오전 9시께 채해병 특검팀(이명현 특검)에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동혁 전 국방부 검찰단장이 지난해 7월 19일 국방부 검찰단장이 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이종섭 전 국방부 장관을 포함한 채해병 사망사건 수사외압 의혹에 연루된 5명이 구속 위기에 놓였다. 채해병 특검팀(이명현 특검)은 20일 오전 이종섭 전 국방부 장관, 박진희 전 국방부 군사보좌관, 김동혁 전 국방부 검찰단장, 유재은 전 국방부 법무관리관, 김계환 전 해병대 사령관의 구속영장을 청구했다고 밝혔다.그러면서 "이 사건은 작전 중 사망한 원인을 밝히고자 한 해병대 수사단의 정당한 업무행위에 대해 대통령실·군 관계자들이 조직적으로 개입해 외압을 행사한 중대한 공직범죄"라고 지적했다.이로써 이 전 장관은 윤석열 정부 출신 장관 중 네 번째 구속영장 청구 사례가 됐다. 그동안 내란 특검팀(조은석 특검)은 김용현(국방부)·이상민(행정안전부)·박성재(법무부) 전 장관을 상대로 구속영장을 청구했고 이 중 김용현·이상민 장관이 구속됐다.정민영 특검보는 이날 오전 10시 45분 정례 브리핑에서 "당초 해병대 수사단은 채해병 사망 사건을 관련 법령에 따라 경찰에 이첩하고자 했으나, 경찰로 인계된 사건 기록은 무단으로 회수됐고, 해병대 수사단장(박정훈 대령)은 보직해임 당한 후 항명죄로 구속영장이 청구되고 기소됐다"며 "채해병 사건은 국방부 조사본부로 이관돼 피혐의자 중 사단장(임성근 전 해병대 1사단장), 여단장 등이 제외되는 방식으로 축소됐다"라고 말했다.그러면서 "이런 과정에서 권력 윗선의 부당한 압력이 있었다는 의혹이 국회와 언론에서 제기됐으나, 관계자들은 박정훈의 항명 사건 법원에 출석해 박정훈에게 유죄가 선고되게 할 목적으로 허위의 증언을 했고, 국회에 출석해서도 사실과 다른 말들을 해 진상을 은폐했다"라며 "국방부는 허위 내용이 담긴 언론 보도자료 및 국회 답변자료를 배포하기까지 했다"라고 설명했다.또 정 특검보는 "특검은 그간 수사를 통해 채해병 사건에 대해 대통령실, 국방부 등의 부당한 수사개입이 어떻게 이뤄졌는지 구체적으로 확인했고, 주요 공직에 있었던 여러 피의자들이 공모해 사건 처리 과정에서 직권남용 권리행사방해죄 등 범행을 저지른 것으로 보고 있다"라며 "주요 피의자 5명은 범죄 사실이 소명되고, 범행의 중대성이 인정되며, 증거 인멸 등 가능성이 있으므로 구속 상태에서 수사할 필요가 있다고 판단했다"라고 밝혔다.이어 "이종섭 전 장관을 수사외압의 과정을 주도했던 주범, 다른 피의자들은 개별 단계에서 관여한 가담자들로 보고 있다"며 "주요 피의자들이 물적 증거들을 없앤 정황들이 특검 수사에서 확인됐다. 수사 과정에서 언론 등을 통해 자신의 입장을 발표하며, 서로 진술을 맞추는 상황이 계속 있어 증거 인멸의 우려가 상당하다고 봐서 구속 수사가 필요하다"라고 덧붙였다.이 전 장관을 비롯해 이날 구속영장이 청구된 이들은 수사외압 의혹의 핵심 인물이다. 이 전 장관은 'VIP 격노'가 있었던 2023년 7월 31일 윤석열 주재 회의 이후, 윤석열로부터 직접 전화를 받은 후 하루 만에 해병대 수사단의 조사 결과 결재를 번복하고, 문제의 이첩 보류 지시 등을 내렸다.박 전 보좌관과 유 전 관리관은 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하라는 지시를 비롯해 사건을 축소하도록 김 전 사령관, 박정훈 대령 등에게 외압을 가한 혐의를 받는다. 김 전 단장은 2023년 8월 2일 경북경찰청에 이첩한 해병대 수사단의 수사기록을 무단으로 회수하고, 박 대령을 집단항명수괴로 입건해 부당하게 수사·기소한 혐의를 받는다.김 전 사령관은 이 전 장관의 이첩 보류 지시 이후 VIP 격노와 국방부 관계자의 혐의자 축소 지시 등을 박 대령에게 전하며 외압을 가한 혐의를 받고 있다. 김 전 사령관을 상대로 한 구속영장 청구 사례는 이번이 두 번째인데, 앞선 구속영장은 지난 7월 22일 기각된 바 있다.