공감과 통합의 무대, 나눔국제장애인인권예술제 개최

큰사진보기 ▲제 5회 나눔국제장애인 인권예술제제 5회 나눔국제장애인 인권예술제 팜플렛 ⓒ 나눔장애인자립생활센터 관련사진보기

오는 10월 24일부터 25일까지 이틀동안 열리는 '제5회 나눔국제장애인인권예술제'는 나눔장애인자립생활센터가 매년 10월 개최하는 대표적인 문화·인권 축제다. 이번 행사는 "예술과 인권, 공감, 사회통합"을 주제로 장애인의 주체성과 예술적 역량을 세상과 나누는 뜻깊은 자리로 마련되었다.이번 예술제는 장애 예술인의 창의적 예술 활동을 중심으로 구성되었다. 국내외 장애 예술인들이 참여하는 공연 무대에서는 예술을 통해 장애의 '한계'라는 사회적 편견을 허무는 감동적인 무대가 펼쳐질 예정이다. 또한, 갤러리 전시에는 회화, 조각, 설치미술 등 다양한 작품이 전시되며, 장애 예술인들의 독창성과 예술성을 한눈에 볼 수 있을 것으로 보인다.예술제 기간에는 국내외 장애인 인권영화 3편이 상영되어, 장애인에 대한 사회적 인식 개선과 공감대 형성을 이끌 예정이다.<170도>, <소리의 방>은 나눔IL센터 자체제작 장애인인권영화이다. <빛나는>은 장애와 예술의 경계를 허물며, 각자의 '빛'을 찾아가는 장애 예술인의 삶을 감동적으로 표현한 다큐멘터리다. <나, 다니엘 블레이크>는 영국의 켄 로치 감독 작품으로, 제도와 사회 속에서 소외된 개인의 인권과 존엄을 이야기한다. 장애와 복지, 인간 존엄성에 대한 사회적 메세지를 던지는 대표적 인권 영화다.영화 상영 시간과 장소, 세부 프로그램은 나눔장애인자립생활센터 공지사항 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다. 더불어 다양한 장애 체험 프로그램도 진행된다.어둠 속의 시각장애 체험(어둠 속 감각의 빛)은 빛이 사라진 공간에서 촉각·청각·후각 등 감각에 집중하며 시각장애인의 일상을 이해하는 체험으로, 촉각방, 소리방, IT체험 첨단방, 향기방 등 코너별 다양한 활동이 준비되어 있다. 오는 10월 22일부터 24일까지 매일 오전 11시, 오후 2시, 오후 4시 총 3회 진행된다.인비전 글라스 보조공학 체험은 인공지능(AI) 기술과 스마트 안경을 결합한 시각 보조 기기를 직접 체험하며, 시각 정보 접근성 향을 위한 첨단기술을 경험할 수 있다. 시각장애인 공감 체험 점자 책갈피 및 키링 만들기, 시각장애 체험 안경 착용 후 퍼즐 맞추기 등을 통해 시각장애에 대한 오해와 편견을 해소하는 참여형 프로그램이다.이번 예술제는 모두가 즐길 수 있는 접근성 높은 문화예술 행사로 기획되었다고 한다. 모든 전시 작품과 홍보물에는 음성지원 QR코드 및 E-BOOK이 제공되며, 수어 통역사와 공연 현장 해설사가 배치되어 시청각장애인도 함께 즐길 수 있다.나눔국제장애인인권예술제의 가장 큰 특징은 바로 장애인 당사자가 주체가 되는 행사라는 점이다. 외부 사회자나 비장애인 중심의 행사와 달리, 이번 축제는 나눔센터 내 장애인 당사자와 사회복지사들이 직접 회의를 통해 기획·운영하며, 진정한 자립과 참여의 의미를 담았다.행사 기간 동안 하루 2회 경품 추첨이 진행되며, 2일 연속 참여자에게는 출석상이 주어진다. 또한, 참여자 전원에게 간식 및 기념 선물이 제공되며, 오는 25일에는 점심 식사도 지원될 예정이다.'나눔국제장애인인권예술제'는 장애 예술인의 예술적 능력을 세상에 드러내고, 인권의 가치를 예술로 표현하는 소통의 장이다. 장애인과 비장애인이 함께 공감하고 참여하는 이번 축제는, 편견 없는 사회와 예술이 함께하는 진정한 나눔의 무대가 될 것으로 기대된다.