"K-민주 상징에 '받들어총' 조형물, 광화문광장 헤집는 오세훈"

▲민족문제연구소 등 역사·시민단체 회원들이 20일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 6.25 전쟁 참전국과 참전군인들을 기억하는 '감사의 정원' 조성사업에 대해 "광황문광장은 오세훈 시장의 치적 쌓기용 사유물이 아니다"며 철회를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기