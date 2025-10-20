"K-민주 상징에 '받들어총' 조형물, 광화문광장 헤집는 오세훈"

"광화문 광장은 4.19 혁명의 격전지이자 독재 정권 항쟁의 상징이며, 그 이후 박근혜 탄핵 당시 촛불 혁명, 그리고 계엄을 저지한 빛의 혁명을 이룬 K-민주주의의 상징이다. 민주주의를 몸소 체험한 대한민국 국민들이 자랑스러워 하는 광장에 외국군에 감사하는 '받들어총' 모양의 조형물을 만든다는 것은 있을 수 없는 일이다." - 한상권 덕성여대 명예교수
서울시를 대상으로 한 국회 국정감사를 앞둔 20일 오전 9시 30분, 민족문제연구소 등 역사·한글운동 단체가 서울시에서 추진 중인 '감사의 정원' 조성 사업의 철회를 요구하는 기자회견을 벌였다.
감사의 정원은 6.25전쟁 참전국 22개국에 감사를 표하기 위해 광화문 광장에 들어서게 될 공간으로 지상에는 7m 높이의 화강암 돌기둥 23개가, 지하에는 참전국과 실시간으로 소통하는 시설이 조성된다.
서울시는 당초 참전국 22개국에서 석재를 기증받아 감사의 정원 내 돌기둥을 조성하겠다는 계획을 세웠으나, 그 중 6개국만이 석재 기증에 동의해 졸속으로 추진되는 것이 아니냐는 비판을 받았다(관련 기사 : [단독] 오세훈 공문에 6개국만 동의... 200억 6.25 감사정원 졸속 추진 논란 https://omn.kr/2fjc6).
"전쟁 기념 공간, 이미 전국에 100여 곳"
그간 이들 단체는 감사의 정원이 '오세훈 서울시장의 치적쌓기용 광장 사유화'이며 '사대주의 조형물'이라는 비판을 해왔다. 방학진 민족문제연구소 기획실장은 이날 기자회견에서 "광화문 광장은 그 밑에 수많은 역사가 담겨 있기 때문에 그 어떤 정권에서도 함부로 뒤엎지 못했다"며 "고작 임기 4년의 서울시장이 광장을 헤집는 건 말이 되지 않는다"라고 말했다.
그러면서 "감사의 정원은 세종대왕 동상 바로 왼편에 조성된다. 광화문 광장에 서면 세종대왕 아닌 감사의 정원을 바라보게 되는 구조"라며 "K-컬처가 전세계 중심 문화가 되면서 많은 외국인들이 방문하는 광화문 광장에 우리 문화를 알리는 것이 아닌 외국군 조형물을 만들겠다는 발상은 대체 어디서 오는지 모르겠다"고 지적했다.
역사학자인 한상권 덕성여대 명예교수는 "한국전쟁이나 참전국을 기념하는 공간은 이미 전국에 100여 곳으로 많이 있다"면서 "참전국 당사자도 원하지 않고, 시민의 동의도 거치지 않은 채 전쟁을 기념하고 대립을 강조하는 기념물을 광화문 광장에 세운다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.
이대로 한글학회 부설 한말글문화협회 대표 또한 "외국군이 우리를 도와준 건 고마운 일이지만, (용산에) 전쟁기념관도 있고 (기념물을 만든다면) 다른 곳에 세워도 된다"라며 "감사의 정원을 더는 추진하지 못하게 국회 국정감사에서 따지고 막아야 한다"고 말했다.