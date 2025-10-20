노동자 사망한 한솔제지 중대재해 예방 자문단 활동 마무리

큰사진보기 ▲7월 22일 노동자 사망사고가 발생한 한솔제지 대전 신탄진공장 앞에서 민주노총대전지역본부가 사망 노동자를 추모하며 꽃을 헌화하고 있다.(민주노총대전본부 자료사진). ⓒ 민주노총대전본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 의원(자료사진). ⓒ 박정현 관련사진보기

지난 7월 노동자 사망사고가 발생한 한솔제지 대전 신탄진공장에서 중대재해 재발을 막기 위한 안전자문단 활동이 마무리됐다.더불어민주당 박정현(대전 대덕구)국회의원은 한솔제지 신탄진공장 내에서 두 달간 진행된 '한솔제지 중대재해예방 안전자문단'의 활동이 성공적으로 종료됐다고 지난 17일 밝혔다. 이번 자문단은 지난 9월 박 의원 제안으로 꾸려졌으며, 노동·시민단체 관계자, 안전공학 전문가, 변호사, 노무사 등 외부 안전 전문가들이 참여해 현장의 안전관리 실태를 면밀히 점검했다.한솔제지 중대재해사고는 지난 7월 17일 새벽 2시께 대덕구 한솔제지 신탄진공장 교반기(폐지와 물을 함께 넣어 으깨는 설비)에서 입사 한 달여 된 30대 수습사원이 숨진 채 발견된 사건이다. CCTV 확인 결과, 전날 오후 3시 30분께 약 30cm 폭의 교반기 투입구로 추락해 사망한 것으로 확인됐다.이 공장은 과거에도 유사한 산재사고가 잇따랐다. 2022년에는 60대 협력업체 노동자가 매몰돼 숨졌고, 2019년 장항공장에서는 20대 노동자가 기계에 끼여 사망했다. 반복되는 사고는 단순한 작업자 부주의를 넘어, 안전관리 체계 전반의 구조적 허점을 드러낸다는 지적이 제기되어 왔다.사고 직후인 7월 30일, 대전고용노동청과 대전 경찰은 한솔제지 본사(서울)와 대전·신탄진공장을 대상으로 압수수색을 실시했으며, 현재까지 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사가 진행 중이다.박정현 의원은 사고 이후 "더 이상 같은 비극이 반복되어서는 안 된다"며 외부 전문가 중심의 안전자문단 구성을 제안했다. 자문단은 지난 9월부터 약 두 달간 신탄진공장의 생산 현장 전반을 직접 점검하고, 설비별 위험 요소를 분석해 개선 방안을 마련했다.자문단은 ▲제품 제조공정 및 주요 설비 점검 ▲안전개선 대책 평가 ▲현장 안전 활동 모니터링 등을 수행했으며, 공장장과 협력업체 관리자, 안전담당자를 대상으로 산업안전교육도 실시했다. 또한 자문단과 한솔제지 임직원이 함께 참여하는 합동토론회를 열어 현장의 목소리를 수렴하고 맞춤형 개선책을 도출했다.한솔제지 관계자는 "이번 자문을 통해 여러 안전관리 방안이 마련됐다"며 "신탄진공장을 비롯한 전 제조 현장의 안전관리 체계를 고도화하겠다"고 밝혔다. 이어 "자문단 구성을 제안하고 지원해 준 박정현 의원께 감사드린다"고 덧붙였다.박정현 의원은 "노동자의 생명과 안전은 그 어떤 이유로도 타협할 수 없는 가치"라며 "이번 자문을 통해 도출된 개선책들이 현장에서 실질적으로 실행되어야 한다"고 강조했다. 아울러 "기업이 스스로 안전 문화를 내재화하지 않으면 중대재해는 반복된다"며 "끝까지 점검하고 필요시 제도적 보완책도 마련하겠다"고 말했다.