나경원이 국정감사장 떠난 이유... "불필요한 오해의 소지 있어"

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 20일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고법 춘천지법 등에 대한 국정감사에서 신상발언을 한 뒤 이석하고 있다. 나 의원의 배우자인 김재호 춘천지방법원장은 이날 법사위 국정감사에 기관 증인으로 출석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원의 배우자인 김재호 춘천지방법원장(왼쪽 두 번째)이 20일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고법 춘천지법 등에 대한 국정감사에 기관 증인으로 출석해 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

나경원 국민의힘 의원이 서울고등법원 등 17개 법원 국정감사에 앞서 신상발언을 한 뒤 자리를 비웠다. 배우자인 김재호 춘천지방법원장이 피감기관 증인으로 출석했기 때문에 '이해충돌' 여지를 차단하기 위해서다. 다만 나 의원은 자신에게 할당된 시간에만 출석해 질의하기로 했으며 춘천지방법원에 관한 질의는 일절하지 않는다.20일 국회의사당 국회 법제사법위원회 국감장에 출석한 나경원 의원은 국감의 본격 시작 전 신상발언을 통해 자신의 입장을 밝혔다. 나 의원은 "춘천지방법원에 대해서는 일체 질의를 하지 않겠다"면서 "다른 의원들이 발언이 좀 더 자유롭고 공정하게 이뤄지기 위해 이석했다가 제 주 질의 시간과 보충 질의 시간에 복귀해 16개 기관에 대한 질의를 하겠다"라고 말했다.그는 지방법원장을 배우자로 둔 자신이 법사위원으로 의정활동을 하는 게 이해충돌 해당한다는 지적에 대해 "공직자의 직무 수행과 관련한 사적 이익 추구를 금지하기 위해서 이행 충돌이 있는 것"이라면서 "배우자가 춘천법원장으로 재직한다는 이유만으로 사적 이익 추구와는 관련이 없기 때문에 이해충돌에 해당하지는 않는다는 말씀을 분명히 드린다"라고 강조했다. 이어 자신의 이석 이유에 대해 "불필요한 오해의 소지가 있고 이것으로 인한 충돌이 있을 수 있기 때문에 제가 위원님들의 자유롭고 공정한 국정감사를 위해서 잠시 이석하겠다"고 덧붙였다.이날 나경원 의원은 추미애 법사위원장을 향해 이해충돌 지적 관련 신상발언 외 다른 사안을 연결시켜 발언했다. 지난 17일 오후 군사법원 대상 국감 당시 발언권과 관련해 여야가 충돌한 것을 상기시키며 "오늘 추미애 위원장이 제게 신상발언을 주신 것처럼 저희(국민의힘)에게 의사진행발언이나 신상발언 같은 것을 좀 충분히 주셨으면 한다"라고 말했다.나 의원은 "의원들의 발언권을 박탈해 원활한 회의가 진행되지 않는 것은 불필요한 충돌을 야기한다"면서 "의원들의 발언권은 위원장이 주는 게 아니라 국민이 주는 것"이라고 꼬집었다. 나경원 의원은 이 발언을 하고 국감장을 떠났다.추미애 위원장은 지난 17일 법사위에서 발생한 충돌을 두고 "(당시 법사위 국감은) 분명 동물국회였다"면서 "국회 회의를 방해할 목적으로 회의장이나 부근에서 다중의 위력으로 폭행을 하거나 위원장의 의사 진행을 제압하거나 또 위원장의 퇴거 명령에 불응하는 등의 행위로 회의를 방해하는 경우엔 강력하게 법적조치하겠다"라고 경고했다.참고로 지난 17일 군사법원 국정감사장에서 추미애 위원장은 곽규택 국민의힘 의원 등이 다른 의원들의 질의를 지속적으로 방해했다면서 질의 순서를 바꾸려 했다. 그러자 곽규택·나경원·송석준·조배숙 의원 등 국민의힘 의원들은 크게 반발했다.특히 이 과정에서 곽 의원은 "어디가 아프신 것 아니냐. 병원 한 번 가보시라" 등의 발언을 하며 위원장석에 다가가 삿대질을 했다. 이에 추 위원장은 "오늘 이 회의 방해는 제게 매우 공포스러웠다"면서 "(곽규택 의원 등 국민의힘이) 의도적으로 파행을 반복적으로 유도해왔고, 어제 국감장에서도 폭언과 위협적 행동을 했다"고 지적했다.