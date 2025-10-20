장동혁, 윤석열 면회 후폭풍...대변인도 기자들 앞에서 횡설수설

장동혁 국민의힘 당 대표가 전직 대통령 윤석열씨를 비공개 '일반 면회'한 후폭풍이 계속되고 있다. 당내 소장파 및 비주류를 중심으로 반발이 나오는 가운데, 당 밖의 비판도 계속되고 있다.
지난 전당대회 당시 공약한 '숙제'를 뒤늦게 해치우며 '윤 어게인' 성향의 강성 지지층을 껴안으려는 행보로 풀이되지만, 정작 강성 지지층 사이에서는 '특별' 면회를 포기하고 '일반'으로 다녀온 점을 문제삼고 있다(관련 기사: '윤석열 면회' 공약 실천했다 뭇매 맞는 장동혁
https://omn.kr/2fp9p). 결과적으로 당내 온건파와 강경파 양쪽으로부터 모두 손가락질 당하는 모양새이다.
공개발언 시간에 침묵한 장동혁·김민수
20일 오전, 장 대표는 당 최고위원회의를 주재하면서 윤씨 면회에 대해 별다른 언급을 하지 않았다. 함께 면회를 다녀온 김민수 최고위원의 모두발언 역시 다른 주제였다. 대신 김 최고위원은 이날 이른 오전, 본인의 페이스북에 관련 뉴스 화면을 갈무리해 올리며 "우리 당이 아닌 사람이나 당에서 책임있는 위치에 있지 않는 분들의 발언은 상관없다. 다양한 의견이려니 한다"라고 평했다.
다만 "그런데, 우리 당 의원들은 더 이상 당원의 뜻을 무시하는 '무책임하고 부적절한 처사'를 중지하기 바라고, '당을 나락으로 빠트리는' 발언에는 신중을 더해주길 부탁드린다"라고 꼬집었다. 윤씨 면회를 비판한 김재섭·정성국 국민의힘 의원 등을 직격한 것이다.
김 최고위원은 "대한민국 자빠트리는 민주당과 싸우기도 벅차서 이쯤 한다"라며 "제대로 된 화력, 힘이 남으면 자유대한민국 해체하는 민주당에 쏟으시라! 국감 기간이다!"라고도 덧붙였다.
김재원 최고위원 또한 이날 YTN라디오 '김영수의 더 인터뷰'에서 "전당대회 기간 중에 대표 후보이던 장동혁 대표께서 빠른 시일 내에 윤석열 전 대통령을 면회하겠다고 공개적으로 약속을 했고 그 약속을 지키는 과정"이라고 옹호했다.
그는 당내 소장파의 비판에 대해 "생각이 다른 분들도 많이 있을 수밖에 없다"라며 "특히 그동안 지지자들 중에는 또 장동혁 대표께서 약속을 지키지 않는다고 비판하는 분들도 엄연히 계셨다"라고 지적했다.
또한 민주당을 향해서도 "인권 탄압의 의혹이 제기되고 있고 현재 또 여러 가지 고초를 겪고 있는 윤석열 전 대통령을 개인적인 자격으로 면회를 갔다고 해서 그것을 문제를 삼으면서 무슨 '야스쿠니 신사 참배'라는 식의 주장을 하는 것은 천부당만부당한 일"이라고 반발했다. "개인 자격으로 윤석열 전 대통령을 면회한 것이 무슨 내란 선동이니 내란 동조니 이런 주장을 하는 것 자체가 맞지 않는 주장"이라고도 재차 강조했다.
면회 자체를 적극 옹호하는 한편, 장동혁 대표가 '당 대표' 차원이 아니라 '개인' 자격으로 간 것이라고 애써 의미를 축소해 진화를 시도한 셈이다.
"다양한 의견 있다... 장동혁 대표, 선거 전 약속을 지킨 부분"
이날 회의를 마치고 기자들 앞에 선 최보윤 수석대변인에게 관련 질문이 쏟아졌다. 최 대변인은, 비공개 회의 시간에 장 대표가 지도부에게 윤씨 면회와 관련해 "따로 설명이 있었다"라고 전했다.
당내 비판이 잇따르고 있는 상황에서 관련 지적이 지도부 안에서도 있는지 묻자, 최 수석대변인은 "다양한 의견이 있고, 비판뿐 아니라, 비판이라고 하기보다는, 그냥 다양한 의견이 있었을 수 있다"라며 "비판 의견만 있는 것처럼 나오지만, 당 대표는 누구보다 이재명 대통령과 민주당에 대해 실정 부분을 지적해왔고, 가장 앞서서 싸운 분"이라고 동문서답했다.
그는 "의원들이 그런 부분을 공감하는 부분도 있었다"라면서 "계속 비판 이야기만 하는 건 한쪽 이야기만 듣는 거 아닌가?"라고 되물었다. "캄보디아 관세협상 등 여러 현안이 있다"라며 "면회와 별개로 민주당과 이재명 대통령에 대한 잘못된 부분을 지적하고 국민들 목소리를 대변하겠다"라고 횡설수설했다. 장 대표의 기조에 대해 당내 비판만 있는 게 아니라, 지지하는 여론도 있다는 취지로 해석된다.
윤씨 면회 등으로 인해 민주당을 향한 비판이나 이재명 정부 실정에 대한 지적이 국민들에게 받아들여지지 않는다는 지적도 기자들로부터 나왔다. 그러자 "장 대표께서 당 대표 선거 전에도 면회를 가겠다고 말씀하셨던 것 아니겠느냐? 그런 부분에 대해 이번에 약속을 지킨 부분"이라고 자문자답했다.
하필 왜 국정감사 기간 도중에 면회를 했는지, 시점의 이유에 대한 물음에는 "충분히 말씀드린 것 같다"라며 즉답을 피했다.
"<조선>도 꾸짖고 있는데... 그거야말로 해당 행위 아닌가?"
그렇지만 당내 비판은 계속되고 있다. '친한(동훈)계'로 분류되는 김종혁 전 최고위원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "갑자기 '성경과 기도로 무장'하고 계시다는데, 기독교의 핵심 교리의 하나는 회개이다. 잘못한 걸 반성하는 것"이라며 "그런데 윤 전 대통령은 그렇게 하고 있느냐? 비상계엄으로 나라를 혼란 속으로 몰아놓고 수많은 경찰관, 군인들 이런 분들의 인생을 거의 망가뜨려 버렸는데 그에 대해서 단 한마디라도 사과하셨느냐?"라고 따져 물었다. 장 대표의 페이스북 내용을 직격한 것이다.
그는 "가장 보수적이라고 얘기하는 <조선일보>조차도 이런 식의 행동이 국민들에게 어떻게 비춰질지 제대로 파악해 봐야된다고 꾸짖고 있는 거 아닌가?"라며 해당 매체의 사설을 언급했다. 김 전 최고위원은 "장 대표는 지금 대표가 된 다음에 당의 지지도를 올리고 있느냐? 당을 국민들로부터 사랑받는 정당으로 만들고 있느냐?"라며 "그걸 못하고 있으면, 그리고 무슨 '윤 어게인'이니 장외집회, 그리고 윤석열 전 대통령의 면회를 통해서 일반 국민들로부터 외면당하게 만들면 그거야말로 해당행위 아닌가?"라고도 따져 물었다.