이 대통령 국정지지율 52.2%... TK·40대서 하락 커

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 17일 부산 아시아드주경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 개회식에서 기념사하고 있다. 2025.10.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 20일 발표된 리얼미터 10월 3주차 조사에서 52.2%로 집계됐다. 추석 연휴 전 실시했던 직전(9.29~10.1) 조사 대비 1.3%p 하락한 결과다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1.6%p 오른 44.9%로 조사됐다.리얼미터가 지난 13~17일 전국 만 18세 이상 2518명(총통화 53382명, 응답률 4.7%)에게 무선RDD 자동응답 전화조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±2.0%p).일간지표로는 14일 52.1%(3.3%p↓, 부정평가 44.4%), 15일 51.7%(0.4%p↓, 부정평가 45.6%), 16일 52.3%(0.6%p↑, 부정평가 44.9%), 17일 52.0%(0.3%p↓, 부정평가 45.3%)로 나타났다.권역·연령별 응답을 보면 대구/경북(8.6%p↓, 43.6%→35.0%, 부정평가 62.0%)과 40대(5.5%p↓, 70.3%→64.8%, 부정평가 34.4%)에서 가장 크게 긍정평가가 하락했다. 반대로 직전 조사 대비 긍정평가 상승 폭이 가장 큰 권역과 연령대는 부산/울산/경남(3.6%p↑, 48.8%→52.4%, 부정평가 46.3%)과 60대(4.2%p↑, 51.0%→55.2%, 부정평가 42.0%)였다.이념성향별로는 중도층(3.5%p↓, 55.2%→51.7%, 부정평가 44.7%)의 긍정평가가 하락하고 보수층(3.0%p↑, 24.2%→27.2%, 부정평가 71.0%)의 긍정평가가 상승했다.이에 대해 리얼미터는 "추석 연휴 이어진 한미 관세 협상 난항, 연휴 기간 부각된 전산망 마비 중 예능 출연 등이 맞물리며 주 초부터 하락세를 보였다"라고 설명했다. 아울러 "주 중반에는 캄보디아 납치·감금 사태에 대한 정부 대응 지연 비판과 고강도 부동산 대책 발표 이후 확산된 전세난 우려가 겹치면서 지지율은 50% 초반대에서 정체하는 양상을 나타냈다"고 밝혔다.한편 정당 지지도 조사에서 더불어민주당 지지도는 46.5%, 국민의힘 지지도는 36.7%로 조사됐다.리얼미터가 지난 16~17일 전국 만 18세 이상 1008명(총통화 22883명, 응답률 4.4%)에게 무선 RDD 자동응답 전화조사로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당 지지도는 직전 조사 대비 0.7%p 내리고 국민의힘 지지도는 0.8%p 올랐다. 그 외 조국혁신당 지지도는 3.1%, 개혁신당 지지도는 3.0%, 진보당 지지도는 1.4%로 나타났다. 기타 정당 2.0%, 무당층은 7.4%다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.