"이런 게 동맹? 대미 투자 강요 규탄한다"

큰사진보기 ▲NO트럼프 범시민 대행진집회가 끝나고 참가자들이 '대미투자 강요 규탄 범시민대행진'을 하고 있다. ⓒ 트럼프위협저지공동행동 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲NO트럼프 범시민 대행진 집회트럼프위협저지공동행동(준)은 18일 오후 3시부터 서울 광화문 서십자각에서 ‘이런 게 동맹이냐-대미투자 강요 규탄, NO트럼프 범시민 대행진’ 집회를 진행했다. ⓒ 트럼프위협저지공동행동 관련사진보기

오는 29일 미 트럼프 대통령 방한을 앞두고, 대미투자·관세·안보 요구 반대를 외치며 18일 시민들이 행진을 했다.트럼프위협저지공동행동(준)은 지난 18일 오후 3시부터 서울 광화문 서십자각에서 '이런 게 동맹이냐-대미투자 강요 규탄, NO트럼프 범시민 대행진' 집회를 진행했다.참가 시민들은 "대미 직접투자 3500억 달러(총요구액 6000억 달러)는 한국 경제와 주권을 훼손할 중대한 요구"라며 "즉각 철회"를 촉구했다. 또한 "조지아 강제 구금 사태에 대한 공식 사과와 재발 방지 약속"도 요구했다.박지하 서울청년진보당 대표의 진행으로 발언을 한 양경수 민주노총 위원장은 "대미 투자 강요는 수 십만 일자리를 위협하는 경제적 폭거"라며 "대미 투자 강요와 관세 협박은 우리 산업·노동을 위험에 빠뜨린다. 국민의 삶을 지키기 위해 단호히 저항할 것"이라고 밝혔다.이어 정해랑 전국시국회의 집행위원장 "한미동맹을 빌미로 한 경제·안보 수탈은 결코 방치할 수 없다. 시민과 노동자의 연대로 맞서자"며 "동맹이라는 이름의 약탈을 거부한다"고 강조했다.김재연 진보당 상임대표는 "우리 주권을 지키는 싸움에 여야는 없다"며 "정부는 국민의 뜻을 따르고 투명한 협상 과정을 공개해야 한다"고 말했다.김지희 전교조 부위원장은 "트럼프의 부당한 요구는 아이들에게 가르치는 평등과 협력의 가치를 위협한다"며 "교육 예산을 깎는 동맹 아닌 착취를 거부하고, 자주적 미래를 아이들에게 물려줘야 한다"고 말했다. 임해솔 평화너머 활동가는 "미국의 대미 투자 강요는 경제뿐 아니라 안보까지 수탈하는 전면 약탈"이라며 "한미연합훈련 중단과 자주·평화의 회복이야말로 국민의 생존선"이라고 밝혔다.대학생인 김지호씨는 "트럼프의 관세·투자·방위비 강요는 청년 세대의 미래를 빼앗는 경제 수탈"이라며 "침묵하지 말고 '약탈적 대미투자'에 맞서 행동하는 것이 진정한 국익"이라고 말했다. 유룻 노원 시민은 "주한미상공회의소와 미국은 한국의 정치·경제 주권을 노골적으로 침해하고 있다"며 "3500억 달러 투자 요구는 협력이 아니라 식민 수탈이며, 국민이 직접 거부해야 한다"고 강조했다..이날 주최 측은 "트럼프 대통령의 대미 투자 요구(총 6000억 달러, 그중 직접 투자 3500억 달러)는 한국 경제에 심대한 부담을 줄 수 있는 사안으로, 다수 전문가와 현 정부 지도자들조차 심각성을 지적해 왔다"며 "미국의 관세·투자·안보 압박은 단순 통상이 아닌 경제·안보 전반을 포괄하는 '동맹 수탈'의 징후를 보이고 있다"고 피력했다.이어 "의약품·화장품 등 추가 관세 압박, 방위비·무기 도입 강요, 한반도 군사적 연계 요구까지 이어질 가능성이 크다"며 "국민 여론 역시 높은 반대(80% 이상)로 집약되어 있으며, 주권·생존권을 지키기 위한 국민적 대응이 긴급히 필요하다"고 밝혔다.집회 참가자들은 트럼프 대통령과 미 행정부를 향해 ▲한국에 대한 대미 투자 강요와 관세 협박 즉각 중단 ▲조지아 강제구금 사태에 대해 미국은 공식 사과 및 재발 방지 약속을 촉구했다. 정부를 향해 ▲조지아 강제구금 사태에 대해 미국은 공식 사과 및 재발 방지 약속 ▲한미 안보협력은 주권과 민생을 침해하지 않는 수준으로 재정립 등을 촉구했다. 이날 진보대학생넷과 가수 편경열이 공연을 했다.집회가 끝나고 참가자들은 서울 광화문 서십자각터에서 집회를 했고 이후 서십자각 → 세종대로 → 종각 → 을지로입구 → 한국은행 사거리 → 시청 → 미대사관 앞 방면으로 행진을 했다.참가자들은 행진을 하며 '강제구금 인권유린 트럼프는 사과하라' '투자강요 주권무시 트럼프를 규탄한다' '이런 게 동맹이냐, 트럼프는 사과하라' '이런 게 동맹이냐. 대미투자계획 철회하라' '관세협박 투자강요 한국이 봉이냐. 이런 동맹 필요 없다' 등의 구호를 외쳤다.이날 양경수 민주노총 위원장, 정해랑 전국시국회의 집행위원장, 김재연 진보당 상임대표, 박지하 사회·서울청년진보당 대표, 이홍정 자주통일평화연대 상임대표, 박석운 한국진보연대 공동대표 등 각계 인사 및 시민들이 참여했다.