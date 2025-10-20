"박장대소 터져 나오는 공 차기" ... 논두렁 축구대회 연다

큰사진보기 ▲하동 논두렁 축구대회. ⓒ 하동군청 관련사진보기

올해로 다섯 번째 논두렁 축구대회가 오는 11월 22일 하동군 평사리들판에서 열린다.박진하 하동군청 박진하 관광진흥과장은 "이곳에서 재미가 없으면, 다른 곳에서는 더 이상 재미를 느낄 수 없을 것이다"라고 말했다.하동군은 "우선 박장대소가 터져 나오는 축구를 지향한다. 승부는 그다음이다. 남녀노소 그간의 피로와 스트레스를 해소하는 데 이것만큼 좋은 방법은 없다는 얘기다"라고 소개했다.논두렁축구대회는 농촌을 활성화하기 위해 2019년 첫 대회를 연 이후 코로나19로 2년 쉰 것을 제외하고는 꾸준히 개최해 왔다. 이 축구대회는 잔디구장이나 운동장이 아니라 벼를 수확한 논바닥에서 공을 차는 것이다.행사를 기획 중인 조문환 '놀루와' 대표는 "하동다운 축제를 통해 지역이 뜨겁게 달아올랐으면 한다"라며 "평사리들판을 캔버스 삼아 세계 각국에서 대지 예술가들이 모여 작품을 설치하고, 야간에는 공연과 야간 행사까지 치러지는 국제적 축제가 되는 것이 장래의 비전"이라고 밝혔다.조 대표는 "세계 어느 곳에서도 없는 축제를 만들고자 한다"라며 "논두렁 축구대회는 일반 대회와 달리 남녀노소 모두가 참여할 수 있는 것이 특징"이라고 소개했다.축구대회는 남성부, 여성부, 혼성부 및 초등부 등 네 개 리그에 7명이면 한 팀을 이뤄 참여할 수 있다. 각 리그 우승팀에게는 50만 원, 준우승팀에게는 30만 원의 시상금이 주어지며 3개 팀에게 응원상도 수여할 계획이다.축구대회는 하동군이 주최하고 놀루와가 기획·주관하며, 한국슬로시티 본부와 섬들채가 각각 후원을 맡았다. 문의/놀루와(055-883-6544).