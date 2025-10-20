전날 밤 "골절로 응급실 간다" 통보, 이배용 또 특검 불출석

큰사진보기 ▲지난 6월 30일 이배용 당시 국가교육위원장(오른쪽)의 모습과 지난 14일 그의 집 앞에 놓인 국회 국정감사 증인출석요구서(왼쪽). ⓒ 전선정, 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2022년 10월 27일, 당시 대통령이던 윤석열이 서울 용산 대통령실 청사에서 이배용 국가교육위원회 위원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김건희에게 금거북이를 주는 등 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 재차 특검에 불출석하며 전날 밤 "골절로 응급실에 가는 중"이라고 밝힌 것으로 확인됐다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 이 위원장이 출석하기로 한 20일 오전 언론 공지를 통해 "이 전 위원장은 변호인을 통해 건강상 사유를 들어 불출석하겠다는 의사를 밝혀왔다"고 전했다.특검팀 관계자는 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "어젯밤 '이 전 위원장이 골절상을 당해 응급실로 가는 중이라 내일 특검에 출석하지 못한다고' (변호인이) 특검 쪽에 통보한 것으로 안다"고 설명했다.이 전 위원장의 특검 소환조사 불출석은 이번이 처음이 아니다. 이 전 위원장은 지난 13일에도 특검팀의 소환에 "건강상 이유"를 들며 응하지 않았다. 이후 특검팀은 이 전 위원장 측과 출석 일정을 조율해 이날 소환을 통보했으나, 역시 이 전 위원장은 불출석했다.이 전 위원장은 김건희에게 금거북이를 건넨 대가로 윤석열 정부 초대 국가교육위원장에 임명됐다는 의혹을 받고 있다. 이 전 위원장이 박근혜 정부 시절 국정교과서 편찬에 참여하고 친일 인사를 옹호한 경력 등이 있어 비판이 쏟아졌는데도, 당시 대통령이었던 윤석열은 임명을 강행하며 논란이 됐다.특검팀은 양평 공흥지구 특혜 의혹으로 김건희 모친 최은순씨를 압수수색하다 이 전 위원장이 김건희에게 건넨 금거북이와 편지를 발견했고, 지난 8월 28일 이 전 위원장의 자택을 압수수색했다.압수수색 사흘 뒤 국가교육위원장직에서 사퇴한 이 전 위원장은 "언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.