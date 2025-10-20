외국인들의 한국어 말하기 대회... 감동적인 이야기에 눈시울 붉어져

큰사진보기 ▲2025년 IFEZ 한국어 말하기 대회‘2025년 IFEZ 한국어 말하기 대회’ 행사 이 후, 함동근 인천경제자유구역청 송도사업본부장과 수상자, 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

지난 17일 오후 3시 인천경제자유구역청(IFEZ, 청장 윤원석)이 주최한 '2025년 IFEZ 한국어 말하기 대회'를 다녀왔다.인천경제자유구역청 글로벌센터에서 열린 이번 행사는 인천시에 거주하는 외국인들을 대상으로 한국 문화와 한글의 우수성을 알리기 위해 지난 2021년 시작돼 올해로 5회째를 맞았다.예선을 거쳐 총 8개국의 외국인 10명이 본선에 올라'내가 경험한 인천, 내가 경험한 한국문화' 또는 '자유 주제' 중 하나를 선택해 5분씩 한국어로 발표를 진행했다.참가자들의 발표 순서에 따른 주제와 참가자명, 국적은 '내가 경험한 한국 문화'(샤흐조다 이보둘라예바, 우즈베키스탄), 'Open Topic'(알프 이바르 블릭베르그, 노르웨이), '한국어 공부를 하면서 생긴 제 인생의 변화'(쿠와하라 유이, 일본), '제2등산 코스'(찌엣, 베트남), '내가 경험한 한국의 문화'(서명명, 중국), '태권도는 저의 개인적과 사회적인 삶에 주는 영향'(해삼에띤 래자이, 이란),'내가 경험한 인천'(부이 티 김 둥, 베트남), '금지에서 자유로, 그리고 배움으로'(체리, 미얀마), '내 한국 유학 과정'(농티엔따이, 베트남), '내가 경험한 대한민국 인천'(사이도프 아미르존, 타지키스탄) 이다.▲대상에는'태권도가 저의 개인적, 사회적인 삶에 주는 영향'이라는 주제로 발표한 해삼에띤 래자이(이란) ▲우수상에는'금지에서 자유로, 그리고 배움으로'라는 주제로 발표한 체리(미얀마) ▲장려상에는 서명명(중국), 부이티김둥(베트남), 농티엔따이(베트남)이 각각 수상의 영예를 안았다.인천시 검암동에서 온 김지련씨는 "참가자들의 한국어 실력보다도 그들이 풀어내는 인생 이야기에 공감하고 감동을 받았다"면서 "참가자들의 모든 이야기가 한 편의 인생극장을 보는 듯 했다"고 소감을 전했다.특히, 장려상을 수상한 베트남 출신 농티엔따이씨가 온갖 어려움을 이겨내고, 한국에 유학을 오게 된 개인사를 듣는 과정에서는 행사장에 참석한 모두가 눈시울을 붉히며 숙연해지기까지 했다.태권도에 대한 도전과 열정을 담아 대상을 수상한 이란에서 온 해삼에띤 래자이 씨는 "대회에 도전한 우리 모두가 열심히 했으며, 어려운 환경에도 불구하고 모두 잘 하고 있는 것 같다. 내가 대상을 받은 것이 아니라 참석자 모두가 받은 대상이다"라고 수상 소감을 밝혔다.심사를 담당한 최권진 위원은 "심사기준은 표현력, 내용 구성, 유창성 등인데 심사가 상당히 어려웠다"면서 "여러 주제의 발표를 들어보니 한국 생활을 잘하고 있다는 느낌을 받았다"라고 말했다.또한, 채숙희 심사위원은 "한국어가 너무 유창하여 심사가 어려웠다"면서 "발표자들의 이야기를 마음 속에 담았다. 여기 이 자리에 온 것도 대단하니 상을 못 받았다 하더라도 즐겁게 생활하길 바란다"고 심사평을 대신했다.행사에 참석한 함동근 인천경제자유구역청 송도사업본부장은 "불과 20년 전만 해도 바다와 갯벌이었던 곳이 세계인이 찾아오는 도시로 성장한 것처럼, 여러분도 인천경제자유구역에서 불가능은 없다는 마음으로 마음껏 꿈을 펼치길 바란다. 이번 대회가 인천에서의 특별한 추억으로 기억되길 바란다"고 말했다.