라오스 공항서 마약 적발 한국인 급증... "단순 소지도 중형"

큰사진보기 ▲라오스 재무부가 공개한 마약 압수 현장 사진.한국 화폐와 미화, 검은 비닐 포장 상태의 마약류 추정 물질이 함께 포착됐다. ⓒ 라오스 재무부 공식 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲주라오스대사관이 공개한 ‘타인 물건 운반 금지’ 경고 이미지“남이 부탁한 물건을 넣어가면 자기도 모르게 범죄자가 될 수 있다”는 문구가 눈에 띈다. ⓒ 주라오스한국대사관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

최근 라오스 공항에서 마약을 소지한 채 출국을 시도하다 적발되는 한국인이 급증했다. 작년 1건에 그쳤던 적발 사례는 올해 10월 현재 5건, 총 6명으로 늘었다. 비엔티안 왓타이 국제공항에서 4명, 지방 공항에서 2명이 체포돼 모두 라오스 경찰에 넘겨졌다.2024년 2월에는 68세 남성이 헤로인 8.5kg을 숨겨 나가려다 공안 검색대에서 적발됐다. 이 양은 평균 1회 투약량 0.02g 기준으로 약 40만 명이 한 번에 투약할 수 있는 규모다.올해는 2월, 8월, 10월에도 잇따라 케타민 반출 시도가 이어졌다. 2월에는 51세 남성이 케타민 1.4kg을 소지했다가 체포됐다. 이는 약 2만 회분에 해당한다. 8월에는 22세와 23세 남성이 각각 케타민 1.2kg과 457g을, 10월에는 1995년생 남성이 466g을 들고 비엔티안 공항에서 붙잡혔다. 또 9월에는 86세와 71세 남성이 지방 공항에서 헤로인 1.2kg과 0.9kg을 소지하고 출국하려다 검거됐다.라오스 변호사 이중근씨는 "라오스는 마약 범죄에 매우 강력한 형을 선고하는 국가"라며 "단순 소지만으로도 중형이 선고될 수 있다"고 경고했다.라오스 형법은 500g 초과의 헤로인·모르핀·코카인 소지, 운반 등은 사형, 500g 초과~3kg의 야바·암페타민·메스암페타민(필로폰) 및 기타 향정신성 물질은 무기징역 및 벌금으로 규정한다. 범죄의 준비, 미수도 동일하게 처벌된다. 예비·음모·운반·미수도 동일하게 처벌된다.2019년과 2020년에도 비엔티안 공항에서 필로폰(메스암페타민) 1.2kg을 소지한 30대 한국인 2명이 체포돼, 현재까지 6년째 교도소에서 복역 중이다.주라오스 대한민국 대사관은 "라오스 입출국 시 타인으로부터 물건을 위탁받지 말라"고 당부했다.대사관은 "부탁받은 짐에서 마약이 발견돼 체포되는 사례가 이어지고 있다"며 "운반 시 최고 사형까지 가능하다"고 경고했다. 또 "호기심이나 피로회복제 오인 등으로 마약류를 복용했다가 신체 손상이나 법적 처벌을 받는 사례가 있다"며 각별한 주의를 요청했다.