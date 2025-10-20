이유 있는 '야도 부산', 롯데 팬 다룬 KBS 다큐

큰사진보기 ▲개국 90주년을 맞아 KBS 부산총국이 제작한 ‘다시 나는 갈매기(부제-자이언츠, 44년의 함성)’. 10월 24일 오후 7시 40분에 방영한다. ⓒ KBS부산 관련사진보기

부산을 말할 때 빼놓을 수 없는 대화의 소재 중 하나는 야구다. 롯데자이언츠 공식 응원가인 '부산갈매기~' 떼창이 울려 퍼지면 사직구장이 아니더라도 어떤 곳이든 열광의 도가니가 된다. 다른 지역 구단이 부러워할 만한 응원을 상징하는 단어, 바로 '야도(야구의 도시) 부산'이다.그 중심에는 수년째 가을야구로 가지 못해도 한결같이 롯데를 미는 팬들이 자리 잡고 있다. 단순히 스포츠 경기를 넘어 도시 전체가 누리는 문화적 정체성이라고 불러도 과언이 아니다. 그러다 보니 팬심을 얻기 위해 선거에서까지 롯데 야구가 활용될 정도다.팬들에게 롯데 야구는 어떤 존재인지, 부산에선 왜 이런 현상이 벌어지는 것인지 살펴보는 다큐멘터리가 선을 보인다. 24일 저녁 7시 40분 방영하는 '다시 나는 갈매기(부제-자이언츠, 44년의 함성)'. KBS부산총국이 개국 90주년을 기념해 롯데 팬들의 열정과 희망의 이야기를 조명했다.KBS부산은 이번 다큐를 몰입형 구성으로 꾸몄다. 1982년 원년 팬부터 MZ세대 팬, 롯데 선수를 꿈꾸는 꿈나무 팬, 대만 국적 팬, 경기마다 라이브를 켜는 '입중계' 유튜버, 응원가마다 빠지지 않는 밴드 등을 등장시키고, 드론 촬영 장면 등을 곳곳에 배치하며 흥미진진하게 영상을 풀어냈다.예고편에서 공개된 "언제 우승했노. 기억도 안 난다" "그럼에도 불구하고 우리는"이라는 자막은 '다시 나는 갈매기'를 관통하는 설명 중 하나다. 가끔은 애증을 드러내지만, 응원을 끝까지 거두지 않는 롯데 야구팬들. KBS부산은 "이들의 진심 어린 모습을 통해 부산이란 지역성과 야구 문화와의 밀접한 관계, 스포츠 열성 팬의 가치를 돌아보는 계기가 될 것"이라고 내용을 소개했다.