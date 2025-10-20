스타벅스, 고객 돈으로 투자 등 이자 수입 ... 금융당국 감독 안 받아

큰사진보기 ▲스타벅스스타벅스 매장 ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

유통 대기업 신세계의 계열사인 스타벅스코리아가 엄청난 규모의 선불충전금을 현금성 자산으로 운용하면서 막대한 이자 수입을 올리고 있지만, 전자금융업자가 아닌 관계로 금융당국의 관리‧감독 사각지대에 놓여 있다는 지적을 받고 있다.국민의힘 강민국 국회의원(진주을)은 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변자료인 '스타벅스코리아 선불충전금 규모 및 현금성 자산 운용 내역'을 분석해 20일 이같이 밝혔다. 2020년~2025년 8월까지 6년여간 선불충전건수가 총 8113만건에 선불충전금액은 총 2조 6249억원에 달한다는 것이다.당해연도 신규 선불 충전건수를 살펴보면, 2020년 690만건에서 2021년 1075만건, 2022년 1290만건, 2023년 1606만건, 2024년 2068만건으로 매년 급증하고 있으며, 2020년 대비 2024년 약 200% 증가했다. 올해는 8월까지 184만건이다.선불충전금 규모는 더욱 증가했다. 2020년 1848억원에서 2021년 3402억원, 2022년 4402억원, 2023년 5450억원, 2024년 6603억원으로 2020년 대비 2024년 약 257%나 폭증하였다. 올해는 8월까지 4544억원이다.강 의원실은 "스타벅스코리아의 선불충전금 규모 증가와 비례하여 고객이 미사용한 선불충전금 역시 급증하고 있다"라고 밝혔다.지난 2020년~2025년 8월까지 연도별 연말기준 고객 미사용 선불충전금 규모(누적기준)를 살펴보면, 2020년말 1801억원, 2021년말 2503억원, 2022년말 2983억원, 2023년말 3440억원, 2024년말 3951억원, 2025년 8월 4014억원으로 2020년 대비 2025년 8월 약 123%나 불어났다는 것이다.강 의원실은 "문제는 스타벅스코리아가 고객들로부터 받은 선불충전금을 현금성 자산 운용을 통해 막대한 추가 수익 역시 올리고 있으며, 이 중 절반 가까이를 비은행 상품에 투자하고 있다"라고 지적했다.스타벅스가 6년여간 선불충전금 현금성 자산을 운용한 내역을 살펴보면, 총 1조 7899억 4848만원을 예금하였고 이를 통해 408억 5133만원의 이자 수익을 올렸다는 것이다.고객이 맡긴 선불충전금 중 은행 예금으로 맡긴 금액 1조 826억 5436만원(60.5%)을 제외한 나머지 7072억 9412만원(39.5%)은 단기자금신탁과 특정금전신탁 등에 투자를 해오고 있었다는 것이다.이에 대해 스타벅스코리아는 "원리금 100% 낮은 위험의 단기자금신탁RP형 등에 투자했기에 안전성이 보장된다"고 답변하고 있다고 강 의원실이 전했다.매년 급증하고 있는 선불충전금과 이를 은행과 비은행 가리지 않고 투자하여 막대한 수익을 올리고 있음에도 불구하고, 스타벅스코리아는 금융감독원의 감독과 검사를 받지 않고 있다는 것이다.그 이유에 대해, 강 의원실은 "스타벅스코리아 선불 충전금은 스타벅스코리아에서만 사용할 수 있기에 전자금융거래법상 선불전자지급수단에 해당하지 않기에, 전자금융업자로 등록할 필요가 없어 금융감독원의 감독·검사 대상이 아니기 때문"이라고 설명했다.강민국 의원은 "스타벅스코리아는 분명 선불충전금을 충전한 시점과 미사용한 충전금을 '매출'이 아닌 '부채'로 인지하고 이를 선수금으로 회계 처리하고 있음에도 고객의 동의 없이 비은행 신탁 등에 투자한다는 것은 분명 국민을 기만하는 처사이다"고 지적했다.강 의원은 "우리 국민이 6년여간 스타벅스 이용을 위해 보낸 선불충전금 2.6조원을 마치 자기 쌈짓돈인 듯 투자 등 운용을 통해 408억원 수입을 올리는데도 전자금융거래법상 선불전자지급수단에 해당되지 않아 금감원의 감독․검사를 받지 않는다는 것은 소비자 자산을 방치하는 것이기에 피해 방지를 위해 금융당국의 제도 보완이 필요하다"고 지적했다.