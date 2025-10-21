10월 18일 'No Kings' 시위, 미국 역사상 최대 규모

▲미교협, 흑인 이민자 단체와 전국 회의"미주한인봉사교육단체협의회(미교협)은 지난 주말 흑인 이민자 단체인 '언다큐블랙'과 함께 뉴욕에서 전국 컨퍼런스를 열고 앞으로의 연대 활동을 다짐했다. '우리우지마(우리말 '우리' + 아프리카말로 함께란 뜻의 '우지마'의 합성어)라고 부르는 이 컨퍼런스는 매 2년마다 한흑이민자 연대를 위해 열리며, 올해로 네 번째 컨퍼런스이다. 이번 컨퍼런스의 토론 주제는 트럼프의 폭정을 막고 미국의 민주주의를 살리기 위한 활동이었다." ⓒ 김갑송 관련사진보기