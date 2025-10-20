금속-유기 골격 구조체는 만능열쇠가 아니다

AD

지난 13일까지 올해 6개 부문 노벨상 수상자가 모두 공개되었다. 노벨상은 매년 '인류에 큰 공헌을 한 인물'에게 수여되는, 세계에서 가장 권위 있는 상으로 알려져 있다. 그러다보니 노벨상은 세상의 흐름과 시대를 읽을 수 있는 '창(窓)'이 되기도 한다. 이번 노벨상이 주목한 문제는 암, 양자 기술, 냉전 그리고 기후위기다. 작년에는 인공지능, 유전자 조절 기술, 비핵화, 평화였다. 전 세계가 공통적으로 양극화가 심해지는 가운데, 작년이나 올해나 같이 거론 되는 건 불평등과 사회적 정의 문제다. 어쩌면 인류의 영원한 숙제일지 모르겠다.2025년 노벨화학상은 금속-유기 골격 구조체(MOF)에게 주어졌다. MOF는 금속 점들과 유기 연결자가 결합하여 내부에 수많은 빈 공간 구조를 만드는 물질이다. 빈 공간이 매우 미세하고 치밀해서 단위 질량당 가능한 표면적이 아주 크다. 그래서 가스나 액체 분자를 내부로 흡착하거나 저장하는 능력이 탁월하다. 게다가 유연하고 화학적 안정성이 보장된다. 이런 특성은 기후변화 대응에 연결되어 세간의 화제가 되고 있다. 기후변화의 원인이 되는 온실가스를 잡아 가둘 수 있는 획기적인 방안으로 주목받고 있기 때문이다. 노벨상이라는 공신력까지 주어졌으니 우리는 한동안 이 단어를 자주 듣게 될 것 같다.온실가스는 지금 시대를 관통하는 설명이다. 인류가 기후이상 변화를 실생활과 미래를 염두에 두고 걱정하게 된 건 비교적 최근이다. 길게 봐도 교토의정서가 발효된 2005년부터이고 짧게 보면 파리 협정이 채택된 2015년이 시작이다. 40~50년 전만 해도 화석연료의 고갈이 문제였다. 이제는 화석연료와 어떻게 빨리 이별하느냐가 관건이다. 화석연료가 배출하는 탄소가 기후이상을 초래하고 기후변화는 인류와 지구의 존속을 위협하고 있다. 온실가스 감축과 탄소중립은 국제사회가 공히 갖고 있는 필수 과업이다.탄소중립은 전 세계 기후정책의 핵심이다. 인간 활동으로 배출되는 온실가스의 양과 흡수되는 양을 같게 만들어 순 배출량을 '0'으로 만드는 것이다. 말 그대로 '넷 제로(Net Zero)'를 의미한다. 우리나라를 포함 145개국 이상이 2050년까지 탄소중립을 하겠다고 약속했다. 시기는 조금 늦더라도 탄소중립이라는 시대의 대의를 거스르는 국가는 없다고 봐야 한다. 온실가스 순 배출량을 '0'으로 만들려면 감축과 흡수라는 두 갈래의 노력이 모두 필요하다. 새롭게 배출되는 걸 줄이고 이미 존재하는 걸 흡수해서 어딘가에 저장해야 한다. 줄이는 건 화석연료 산업과 연결된 정책의 영역이고 포집하는 건 기술의 영역이라고들 한다.이번 노벨화학상이 주어진 MOF는 탄소포집 효율을 획기적으로 증대하는 기술로 각광을 받고 있다. 과학을 낙관하는 사람들은 여태껏 그래왔던 것처럼 기후변화도 과학과 기술이 해결해 줄 거라 기대하고 있다. 그들에게 필요한 건 시간이다. MOF는 과학낙관주의자들에게 믿음에 부응하는 기술로 보이고 있다. MOF 이전에도 탄소포집 기술은 있었고 지속적으로 개선되어 왔다. 온실가스 감축이 지지 부진할 때마다 대기 중 탄소를 흡수, 제거하는 기술적 방법에 대한 욕망은 부풀어 올랐다. 그럼에도 MOF와 같은 관심에는 미치지 못했다.MOF는 기존 탄소포집 기술과 원리·효율·활용성에서 근본적으로 다른 차세대 기술이다. 더 적은 에너지로, 더 많이, 더 선택적으로 탄소를 잡아낼 수 있다. 포집 후 탈착단계가 간단해져 에너지 사용과 비용을 줄인다. 탈착단계는 '비용 폭탄'이라 불릴 정도로 복잡했다. 건물·공장·차량·항공기 등 소규모 현장에서도 사용 가능하다. 이 점이 기존 방법과 확연히 다르다고 한다. CO₂뿐 아니라 CH₄, N₂O, NH₃ 등 특정 가스만 골라 흡착할 수 있다. 더욱이 포집된 탄소를 저장 할 뿐 아니라 화학소재나 연료로 전환 하는 촉매로도 활용 가능하다. 이렇게만 보면 정말 기후변화를 해결하는 만능열쇠가 아닌가 싶다.물론 MOF는 만능열쇠가 될 수 없다. 우선 실험실 수준에서 검증은 어느 정도 진전이 있지만 대량생산을 통한 상용화 까지는 갈 길이 멀다. 이게 시간의 문제일지 태생적 한계를 보일지 아직은 알 수 없다. 생산 단가 또한 여전히 높다. 기존 탄소포집 기술 보다 저렴하다고는 하나 감축비용 보다 고비용인 건 사실이다. 세상을 혁신해 왔던 많은 기술이 실험실 단계를 지나 산업에서 활용되고 경제성을 확보함에 따라 안착되는 과정을 겪었다. MOF가 그러지 말라는 법은 없다. 하지만 MOF가 제기되는 우려들을 극복하고 기술적으로 안정되고 비용이 목표이하로 떨어진다고 해서 기후변화 해결사가 되지는 못한다.상용화된 MOF도 보조수단일 뿐이다. 자연 상태에서 탄소는 숲, 바다, 흙에 흡수된다. 지구생태의 순환에 따른 것이다. 필요한 경우 지엽적으로 MOF에 흡수 역할을 맡길 수는 있겠지만 일상적인 흡수는 숲, 바다, 흙 등 자연에 맡기는 게 맞다. 우리가 관심을 집중해야 하는 건 어떻게 이들 자연이 탄소 흡수를 더 잘 할 수 있게 하느냐다. 숲, 바다, 흙의 탄소 저장 기능이 떨어지고 있는 상황을 걱정해야 한다. MOF 비용이 탄소 감축 비용보다 더 떨어진다면 자칫 도덕적해이가 생길 수도 있다. "어렵게 감축하지 말고 맘껏 배출하고 다시 잡아넣으면 된다"는 위험천만한 생각들 말이다.흔히 기후위기는 '복합위기'라 한다. 단순히 환경문제가 아니다. 사회·경제·안보·보건·식량·에너지 등 여러 위기가 서로 얽혀 연쇄적으로 작동한다. 기후변화는 인간 삶의 거의 모든 영역에 영향을 미치는 다차원적 위기다. 과거와 같은 단일한 분야의 해결책을 기대하기 어려운 이유다. 과학과 기술, 정부의 정책, 경제적 혁신 등은 하나의 수단이지 안심하고 기댈 언덕이 아니다. 위기의 이런 성격은 갈수록 시민의 집단지성과 사회적 합의의 중요성을 일깨우고 있다. 소위 말하는 엘리트 집단과 전문가들에게만 의존해서는 우리의 미래가 보장되지 않을 거라는 각성도 함께 말이다. 하지만 언론에서 보도되는 경제 성장률에 일희일비 하는 무한성장 체제를 그대로 두고 어디까지 가능할까하는 근본적인 의구심은 든다.