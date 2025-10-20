제24회 논산 연산대추문화축제, 3만3천 관람객과 함께 성황리 폐막

큰사진보기 ▲포토캡션: 인기가수 태진아가 제25회 논산 연산대추문화축제 폐막공연 무대에 올라 히트곡을 열창하자, 시민과 관광객들이 메인 무대를 가득 메우고 함께 노래하며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 제25회 논산 연산대추문화축제 폐막일 오전, 논산두레소리보존회가 논산 특유의 신명나는 두레풍물을 선보이며 관람객들의 어깨를 들썩이게 하고 있다. 수준 높은 연주와 완성도로 호평을 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘 말린 대추를 담기 위해 바가지를 어루만지는 상인의 손끝에서 정성이 묻어난다. 연산 대추는 크기와 품질에 따라 별초·특초·상초 등으로 나뉘어 판매된다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 서울에서 기차를 타고 제25회 논산 연산대추문화축제를 찾은 관광객들이 연산역에 내려 환한 미소로 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 박상구 관련사진보기

큰사진보기 ▲유흥식 연산대추문화축제추진위원장이 폐막식 무대에서 폐회선언을 하며 축제 성공을 함께 만들어준 시민과 관계자들에게 감사의 인사를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 천둥 몇 개가 들어 있어서 붉게 익히는 것일 게다."

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 제25회 논산 연산대추문화축제 폐막식에서 폐회사를 하며 시민과 관광객, 그리고 축제 성공을 위해 힘쓴 모든 이들에게 감사의 뜻을 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲포토캡션: 가수 민지가 제25회 논산 연산대추문화축제 폐막공연 무대에서 폭발적인 무대 매너로 열창하자, 시민들과 관광객들이 열광하며 함성과 박수로 화답하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲포토캡션: 제25회 논산 연산대추문화축제 ‘대추가요제’ 출연자들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. 이날 대상은 논산시 장전리에 거주하는 이성자 씨가 차지했으며, 1988년 경북 군위에서 시집와 37년째 논산에 살고 있는 그는 조항조의 ‘옹이’를 풍부한 가창력으로 불러 관객들의 큰 박수를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 연산면 주민자치회가 제25회 논산 연산대추문화축제 기간 동안 관광객과 시민들에게 따뜻한 대추차를 무료로 제공하며 큰 호응을 얻고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

2025년 제24회 논산 연산대추문화축제가 19일, 3일간의 열정을 마무리하고 성황리에 막을 내렸다.올해 축제에는 약 3만3천여 명이 방문하며 '대추의 고장 연산'의 명성을 다시 한번 확인시켰다. 연산역과 연산문화창고 일원은 달콤한 대추 향기와 시민들의 웃음으로 가득 찼다.'한입에 연산'을 슬로건으로 내건 이번 축제는 참여형 체험과 공연 중심으로 진행됐다.연산문화창고에서는 가족 단위 관람객을 위한 체험과 전시 프로그램이 큰 인기를 끌었고, 메인 무대에서는 대추가요제, 지역주민 공연, 사물놀이, 인기가수 공연, '대추올림픽' 등 다채로운 행사가 이어졌다.신선한 연산 대추를 직접 구매할 수 있는 판매장에는 연일 발길이 이어지며 상인과 관광객 모두 웃음이 피어났다.특히 다회용기 사용으로 쓰레기를 최소화한 '친환경 축제'로 호평을 받았고, 자원봉사자와 공무원들의 세심한 뒷받침이 성공적 운영을 이끌었다.논산문화관광재단은 축제기간 서울에서 매일 90명의 관광객이 기차를 타고 연산역에 도착해 축제를 즐길 수 있는 '기차여행형 축제상품'을 운영했다.3일간 약 300여 명이 참여하며 연산을 찾았다. 지역 농산물 소비 촉진과 관광 활성화를 결합한 새로운 시도라는 평가다.폐막식 무대에 오른 유흥식 연산대추문화축제 추진위원장은 시인 장석주의 시 '대추 한 알'을 낭독하며 축제의 의미를 되새겼다.그는 "한 알의 대추가 영글기까지 수많은 역경을 견디듯, 연산대추문화축제도 시민들의 정성과 헌신으로 24년의 청년이 되었다"며 감회 어린 소회를 밝혔다.이어 "행정적·재정적으로 지원해주신 백성현 시장님께 깊은 감사를 드린다"며 "논산의 미래를 새롭게 열고 있는 시장님의 '궁즉통(窮則通)' 정신처럼, 이 축제 또한 위기 속에서 길을 찾았다"고 말했다.백성현 논산시장은 폐회사에서 "대추는 건강과 효, 그리고 추억을 품은 과일"이라며 "이번 축제를 통해 시민과 관광객이 잠시라도 삶의 고단함을 내려놓고 웃을 수 있었다면 그것이 가장 큰 성과"라고 말했다.또한 "논산은 2027년 세계딸기산업엑스포와 국방산업 프로젝트를 통해 '청년이 일하고, 가족이 머무는 도시'로 도약하고 있다"며 "논산의 변화와 발전에 시민 여러분의 응원과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.폐막 공연에서는 가수 민지와 태진아가 '초혼', '사랑은 아무나 하나' 등 히트곡을 선보이며 축제의 마지막 밤을 화려하게 장식했다. 이어진 DJ쇼에서는 시민과 관광객이 하나 되어 흥겨운 시간을 보내며 내년 축제를 기약했다.축제의 한 관계자는 "올해 연산대추문화축제는 시민과 행정, 자원봉사가 조화된 '가장 완성도 높은 지역축제'였다"며 "대추처럼 달콤하고 진한 여운을 남겼다"고 말했다.