발길 사로잡은 춘천 막닭 축제, '진짜 로컬 축제' 되려면

큰사진보기 ▲2025 춘천 막닭 축제에서 부스를 체험하는 관람객의 모습 ⓒ 우연정 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 춘천 막닭축제에서 '그린어드벤처'를 즐기고 있는 모자 ⓒ 우연정 관련사진보기

AD

가을 바람이 선선하게 불던 지난 18일, 춘천 공지천 일대는 사람들로 발 디딜 틈이 없었다. 춘천시가 주최한 '2025 춘천 막국수 닭갈비 축제(16~19일)'가 열리면서 도심 전체가 먹거리 향기로 가득했다. 막국수의 구수한 메밀 향과 닭갈비를 굽는 연기가 뒤섞인 현장은 가을 축제의 흥겨움을 한껏 자아냈다.행사장 입구에는 올해 축제의 마스코트 공기 조형물 및 대형 현수막이 설치되어있었고, 지역 유명 식당들이 운영하는 부스에는 막국수와 닭갈비를 맛보려는 사람들로 긴 줄이 이어졌다. 직접 만든 막국수 면에 시원한 육수를 부어 내주는 상인들의 손길은 분주했지만, 표정만큼은 즐거워 보였다. 시민뿐 아니라 외국인 관광객들도 많이 눈에 띄었고, 가족 단위 관람객들이 음식을 나눠 먹는 모습은 보기만 해도 훈훈했다.올해 축제는 단순한 먹거리 행사를 넘어, 참여형 문화 축제로 한층 진화했다. 버스킹 공연, 그린어드벤처, 지역 농산물 판매 등 다양한 프로그램이 마련돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있었다.부스 운영진으로 참여한 김주영(25, 양주)씨는 "나무로 만든 게임 같은 거 할 수 있는 부스가 있더라구요. 그게 이제 해외 테마파크나 유원지 이런데 가면 하는지 그런 조그만 게임들 있잖아요. 공 굴려서 핀 넘기기 등 그런 거를 할 수 있어서 뭔가 조금 더 '축제 같다'라는 기분이 들었던 것 같아요"라며 다양한 시민 참여형 프로그램이 축제를 한층 더 풍성하게 만든 것 같다고 말했다.다만 아쉬운 점도 있었다. 인파가 몰리면서 부스 간 동선이 복잡했고, 앉아서 식사를 하거나 쉴 공간이 부족했다. 부스 체험에 대해 호평을 남겼던 김씨도 "닭갈비가 뭐 가끔 한 두 개씩 누락되는 경우도 있었고, 주문한 음식이 준비되었다고 연락이 안 올 때가 있더라고요"라며 QR코드 주문에 대해 아쉬운 후기를 남겼다.축제에 방문한 최윤지(24, 춘천)씨는 "닭갈비랑 막국수는 이미 유명한데 사람들이 그것 땜에 오는 거지 연예인 보러 오는 경우는 좀 드물거든요"라며 "진짜 유명한 연예인 아니면 차라리 홍보가 안 될 것 같은 느낌이라 연예인 예산을 부스 운영에 썼으면 좋겠어요. 또, 한 주 전에 공지천 재즈 페스티벌 있었어요. 같은 장소에서 그때 왔던 가게가 또 오는 경우도 봤거든요"라며 참여 기업이 크게 달라지지 않는다면 재방문할 의사가 없다고 밝혔다. 또 "참여자 동선 추천 같은 것을 기획하면 참여자가 훨씬 많아질 거 같고, 재방문율도 높아질 것 같다"라고 의견을 내기도 했다.그럼에도 불구하고, 올해 축제는 춘천의 대표 브랜드 '막국수와 닭갈비'를 전국에 알리는 성과를 거뒀다. 해마다 규모와 참여가 늘고 있는 춘천 막국수 닭갈비 축제가 앞으로는 지역 주민뿐만 아니라 타지 사람들도 방문할 수 있도록 홍보 방안을 기획하고, 맛과 즐길 거리를 넘어, 환경과 지속 가능성을 함께 고민하는 '진짜 로컬 축제'로 자리매김하길 기대해 본다.