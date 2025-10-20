캉캉부더 '골든'까지, 서산의 클래식 버스킹

▲서산시대오케스트라 야외 연주회 케데헌(K-pop Demon Hunters) OST의 ‘Golden’, 오펜바흐의 ‘지옥의 오르페우스(Orphee aux Enfers)’ 중 경쾌한 ‘캉캉(Galop infernal)’ 김선영 관련영상보기

큰사진보기 ▲가을 햇살이 부서지던 10월 19일 오후 3시, 서산 중앙호수공원에는 익숙하고 친근한 클래식 선율이 잔잔히 울려 퍼졌다. 서산시대오케스트라의 ‘Autumn Concert’가 펼쳐진 것이다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

가을 햇살이 부서지던 지난 19일 오후 3시, 서산 중앙호수공원에는 익숙하고 친근한 클래식 선율이 잔잔히 울려 퍼졌다.서산시대오케스트라의 'Autumn Concert'가 펼쳐진 것이다. 이날 연주된 곡들은 시민들에게 친근하게 다가갈 수 있는 레퍼토리로 구성됐다.특히 오펜바흐의 '지옥의 오르페우스(Orphée aux Enfers)' 중 경쾌한 '캉캉(Galop infernal)'이 연주되자 공원 곳곳이 환호와 박수로 물들었다.이어 앵콜 무대에서는 요즘 화제를 모으고 있는 케이팝데몬헌터스 OST '골든(Golden)'이 울려 퍼지며 서산의 가을 오후가 한층 더 따뜻한 여운으로 채워졌다.잔잔한 현악의 선율 사이로 들려오는 아이들의 웃음소리, 시민들의 흥겨운 박수 소리가 어우러지며 호수공원은 그 순간, 시민의 발걸음을 멈추게 한 무대가 되었다.이번 버스킹은 다가올 정기연주회의 서막이었다. 오는 30일 오후 7시 30분, 서산문화원 3층 공연장에서는 서산시대오케스트라의 제5회 정기연주회 '멘델스존과 베토벤'이 진행될 예정이다. 이번 무대에서는 멘델스존의 섬세한 낭만성과 베토벤의 장엄한 에너지가 어우러지며, 지난 한 해 동안 발전한 오케스트라의 깊은 음악 세계를 보여줄 예정이다.특히 베토벤 교향곡 3번 '영웅(Eroica)'은 '도전과 인간의 존엄'을 상징하는 걸작으로, 서산 시민들에게 큰 감동을 선사할 것으로 기대된다.정기공연 5회차에 접어들면서, 서산시대오케스트라는 이제 지역을 대표하는 시민 오케스트라로 자리매김하고 있다. 외부 후원 없이 자발적인 단원들의 헌신과 열정으로 무대를 이어오며, '음악으로 행복을 나누는 공동체'라는 가치를 실천하고 있다.