장동혁의 윤석열 면회가 던지는 물음

장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다.

"정치는 사람을 구원하는 일인가, 아니면 사람 위에 군림하는 일인가."

도시의 하늘은 여전히 회색이다. 계엄의 상처가 채 가시지 않았고, 내란의 주범이 감옥에 있는 지금도, 한국 정치의 공기는 한기(寒氣)로 가득 차 있다. 그러나 그 한기 속에서도 누군가는 여전히 과거의 불씨를 부추기며, 자신들의 정치적 생명을 연장하려 한다. 지난 17일 장동혁 국민의힘 대표의 윤석열 전 대통령 면회 공개 행보는 그 대표적인 사례다.그는 자신의 SNS에 "윤 전 대통령이 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다"고 적었다. 그리고 "좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리자"고 덧붙였다. 그 한 문장 속에는 한국 정치의 깊은 위기가 압축돼 있다. 신앙을 정치의 장식품으로 소비하고, 법치를 신념의 이름으로 무너뜨리며, 민주주의를 '자유'라는 미명으로 포장하는 이중의 위선이 그것이다.윤석열 전 대통령이 구속된 이유는 명백하다. 불법 계엄과 헌정 파괴, 그리고 권력 남용이다. 그것은 신앙의 문제가 아니라 헌법의 문제다. 그러나 장동혁 대표는 그를 '기도로 무장한 성자'처럼 묘사한다. 법적 책임을 져야 할 인물을 신앙의 언어로 미화하는 순간, 법과 윤리의 경계는 흐려진다.신앙은 인간의 내면을 비추는 등불이지, 권력을 정당화하는 방패가 아니다. 그러나 극우 정치인들에게 '성경'은 이미 정치의 언어로 탈취된 지 오래다. 그들은 종교의 성스러움을 이용해 정치적 면죄부를 발급하고, 법적 책임을 '신의 시련'으로 바꿔치기 한다.그렇게 정치와 종교가 결탁할 때, 사회는 합리 대신 맹신으로 기울고, 국민의 분노는 신념의 탈을 쓴 증오로 변질된다. 그것은 민주주의가 아니라 신정(神政)의 퇴행이다.장동혁 대표는 당선 직후부터 극우 지지층의 요구를 철저히 따르고 있는 듯하다. 그는 '윤어게인'을 부르짖는 강성 세력의 집결점을 자처하며, 사실상 과거의 정치적 망령을 부활시키는 중이다. 그에게 중요한 것은 국민이 아니라 지지층의 박수이고, 진실이 아니라 선동의 결속력이 아닌가 생각될 정도다.그는 '좌파 정권의 폭정'이라는 허구의 대립구도를 만들어내고, 현실의 정치 실패를 외부 탓으로 돌린다. 이런 전략은 낯설지 않다. 박근혜 정부가 몰락하기 전에도, 이와 비슷한 언어들이 광장을 뒤덮었다. "빨갱이 척결", "자유 수호", "대한민국을 지켜라" 그러나 그 구호의 끝에는 늘 민주주의의 파괴가 있었다.윤석열 전 대통령 면회를 공개한 행위는 단순한 개인적 방문이 아니다. 그것은 정치적 의례이자 극우 세력에게 보내는 충성의 신호다. 그는 지금 국민 전체를 향한 지도자가 아니라, 분노의 군중을 관리하는 선동가로 변모하고 있다.한때 "법과 원칙"을 외치던 이들이 이제는 헌법재판소의 판결마저 '가정적 주장'이라 폄하한다. 윤석열의 불법 계엄을 "자유를 위한 결단"으로 포장하고, 그를 구속한 국가의 사법 시스템을 "좌파의 음모"로 몰아간다.이 얼마나 비극적인 역설인가. 헌법을 수호하겠다고 나선 자들이, 헌법을 유린한 인물을 위해 헌법의 권위를 부정한다. 이들이 말하는 '자유'는 결국 자신들만의 자유, 즉 권력의 자유일 뿐이다.법 앞의 평등을 무너뜨리고, 신앙을 정치적 신호로 사용하는 정치가 지속된다면, 국민의 신뢰는 회복될 수 없다. 그리고 그 불신의 무너진 자리에 남는 것은 언제나 폭력과 혐오다.정치가 신성화될 때, 비판은 곧 신성모독이 된다. 윤석열을 향한 정치적 비판은 이미 '믿음을 저버린 행위'로 간주된다. 이런 구조는 전체주의의 초입과 다르지 않다. '지도자는 신', '비판은 배신', '복종은 미덕' 이런 신념 체계가 굳어질수록, 정치는 더 비이성적이 된다.장동혁 대표의 SNS 문구는 바로 그 전체주의적 언어를 닮았다. 그는 "하나로 뭉쳐 싸우자"고 했다. 누구를 향해? '좌파 정권'이라는 이름의 국민 절반을 향해. 그 싸움은 자유의 회복이 아니라, 다른 생각을 제거하려는 전쟁이다.정치가 전쟁의 언어로 바뀌면, 민주주의는 대화의 공간을 잃는다. 이제 남는 것은 복수의 서사뿐이다.지금 우리 사회가 던져야 할 질문은 명확하다. 정치는 국민을 위한 것인가, 아니면 특정 신앙집단과 이념 공동체의 사유물인가. 윤석열 면회가 상징하는 것은 단지 한 사람의 구속 문제가 아니다. 그것은 정치의 도덕적 퇴행과 공공의 이성 상실을 드러내는 징후다.우리는 다시금 물어야 한다.만약 정치가 후자라면, 그 정치인은 결코 지도자가 아니다.장동혁 대표의 면회는 '충성의 정치'의 전형이다. 그것은 미래로 나아가는 행위가 아니라, 과거로의 회귀다. 그리고 그 회귀는 우리 사회를 다시 증오와 맹신의 수렁으로 끌고 간다.지금 우리에게 필요한 것은 분노의 재점화가 아니라 이성의 회복,충성의 정치가 아니라 책임의 정치,맹목의 믿음이 아니라 비판의 용기다.윤석열 전 대통령이 감옥에서 기도하고 있다면, 장동혁 대표는 그 기도의 의미를 곡해하지 말아야 한다. 기도는 정의를 위한 것이지, 권력을 되찾기 위한 주문이 아니다.우리가 진정으로 기도해야 할 것은, 이 나라의 정치가 더 이상 종교의 언어로 포장된 폭력이 되지 않기를, 그리고 국민이 다시는 맹신에 끌려다니지 않기를 바라는 마음이다. 그것이야말로, 민주주의를 지키는 진짜 기도다.